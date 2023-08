¿Adiós, Lucerito? Tras accidente, productor de 'El Mago' le manda 'recadito' a la hija de Mijares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 4 semanas, Lucerito Mijares se encontraba viviendo uno de los mejores momentos de su corta vida. La joven hija de Lucero y Manuel Mijares se estaba preparando para dar su primera obra de teatro musical a nivel profesional; sin embargo, apenas 10 minutos antes de que la puesta en escena diera comienzo en el Teatro Hidalgo, Ignacio Retes, la adolescente sufrió una fuerte caída.

Días más tarde, la joven brindó una entrevista para la revista Quién, donde mencionó que al momento de la caída sintió que algo tronó y notó que no podía apoyar el pie muy bien, aún así fingió que su lesión no era tan grave y salió a dar la función, cosa que significó todo un reto, puesto debía moverse por el escenario por casi 2 horas, pero finalmente la obra terminó y fue trasladada a un hospital, donde no encontraron nada malo.

Finalmente, los médicos descubrieron que la tibia de Lucerito estaba rota, cuando realizaron una tomografía, aunque cualquiera consideraría que la joven se retiraría para poder reposar su lesión, la realidad es que esto no fue así y la cantante continuó las funsiones aún con un yeso en la pierna, hecho que provocó que el productor de la puesta en escena, Juan Torres, le enviara tremendo recadito a la adolescente.

Todo ocurrió durante la jornada de este lunes, 7 de agosto, a través de la cuenta de Instagram de Torres, desde donde le expresó su gran admiración por haber salido a dar la función, pese a contar con una lesión tan grave. También resaltó el hecho de que este lamentable acontecimiento ayudó a que ambos, tanto ella como actriz, como él como productor, pudieran aprender una nueva lección que se llevarán incluso cuando termine la obra.

"Hace cuatro semanas el teatro nos puso la prueba más difícil que hemos vivido. Antes de tu estreno sucedió lo que ya sabemos. Hemos aprendido tanto en todo este tiempo, pero quiero que sepas que tu arrojo, tu valentía y tu amor y entrega por tu proyecto no fueron un acto heroico, fue la manera de enfrentar con valor y honor lo que nos tocó vivir asumiendo lo que eres, la cabeza de compañía de tu proyecto, el amor al teatro, a tu compañía y a tu público. Eres mi ejemplo y mi inspiración."

Juan Torres le envió sus agradecimientos a los médicos por haber brindado la autorización de que Lucerito pudiera salir a dar la obra de teatro, lo cual logró con la ayuda de unas muletas y hasta de una especie de scooter en el que podía apoyar su pierna cuando tenía que hacer movimientos mucho más rápidos. Por otro lado, el productor destacó la accesibilidad del equipo de actores por acoplarse pese a los cambios que este incidente pudo traerles.

Asimismo, Torres reconoció que esta adversidad, a la que Lucerito Mijares se tuvo que enfrentar, la ayudó a dejar en claro la gran calidad de artista que es: "En nuestra primara función nació una estrella y en nuestra noche de estreno nació una mujer indestructible que nos enseñó y enseña todos los días qué es ser valiente y qué es brillar con luz propia.", debido a ello, Juan le agradeció y aseguró que pese a que la obra terminara su cariño hacia ella no lo haría.

"Gracias mi Lucerito por todo, gracias por ser quien eres. Estaré ahí a tu lado siempre que lo necesites. Esta obra un día terminará pero mi cariño y admiración por ti es para el resto de nuestras vidas.

Sigamos aprendiendo de la empatía y el respeto que todos nos merecemos como seres humanos. Sigamos enalteciendo con el teatro el espíritu y conectando con el público."

