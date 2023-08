Ángela pone punto final a los rumores de su supuesta pelea con Pepe Aguilar con esta foto: "Te amo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde finales del mes de julio se ha estado rumoreando que las cosas entre Ángela y Pepe Aguilar se encontraban demasiado tensas e incluso, el canal de YouTube del Chacaleo llegó a reportar que padre e hija sostuvieron una fuerte pelea debido a que la cantante de 19 años decidió continuar con su supuesto amorío con el jugador de la NFL, Josh Ball, hecho que no terminaba por agradarle al intérprete de Credo.

Como algunos recordarán, hace algunas semanas el medio Chisme No Like lanzó un reportaje en el que revelaron que Ángela Aguilar sostendría una romance con el mencionado atleta, el único problema es que el jugador de futbol americano posee 11 acusaciones de violencia doméstica de su exnovia, Sandra Sellers, del año 2018, aunque hasta el momento no ha sido arrestado, se sabe que la joven no ha sido la única en acusar al famoso, puesto otras exparejas decidieron romper el silencio cuando el escándalo explotó.

Como era de esperarse, esta situación no fue del completo agrado de Pepe Aguilar, quien se habría molestado con Ángela por su elección de pareja, hecho que molestó a la cantante de En realidad y Dime cómo quieres, quien decidió ignorar las advertencias de su padre y habría decidido separarse de su familia, hecho que habría provocado una crisis entre los Aguilar, porque siempre se mantuvieron muy unidos.

Hasta el momento, los involucrados se mantuvieron en silencio y no habían querido confirmar o desmentir nada de esto. No fue sino hasta este lunes, 7 de agosto, que Ángela compartió una fotografía en la que aparece posando mientras sostiene un ramo de flores y observa hacia el horizonte con su padre, con atuendos bastante parecidos. La cantante incluyó un mensaje bastante limitado y hasta cierto punto seco (a comparación de lo hecho el año anterior) en el que se lee: "Feliz cumpleaños, te amo."

Por otro lado, la intérprete de La llorona y Qué agonía incluyó algunas historias en su cuenta de Instagram, algunos videos en los que se puede apreciar algunos videos de cuando era pequeña y cómo la cuidaba su padre, en uno de los videos se puede leer: "Feliz cumpleaños Pepe Aguilar. Gracias por tanto, siempre", esta historia está ambientada con Las mañanitas de Antonio Aguilar, quien era padre del intérprete de Miedo.

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Cabe señalar que si bien, Ángela felicitó a su padre, sus mensajes parecen ser mucho más limitados en comparación al año anterior, cuando le organizó varias fotografías e incluso le compró una guitarra especial que superaba los 60 mil pesos, hecho que el propio Pepe Aguilar presumió en su cuenta oficial de Instagram. En aquella ocasión toda la familia celebró en Nashville, Estados Unidos, porque se encontraban de gira. Aunque por ahora no hay ningún indicio de algún conflicto dentro de la dinastía.

