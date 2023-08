¡Atrapado! Captan al actor Andrew Garfield con otro hombre; FOTO se hace viral en redes sociales

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Hablar de la diversidad sexual en estos tiempos es algo que ya es más normal que en el pasad, por lo que es raro cuando alguien se escandaliza porque salen al ojo público fotos de parejas homosexuales; sin embargo, el actor de Hollywood, Andrew Garfield se mantiene en el ojo del huracán porque, a unos día de celebrar su cumpleaños número 40, decidió darse un viaje a Italia en compañía de varios amigos y porqué no, hasta de su nueva pareja.

El famoso quien en el pasado interpretó a 'Peter Parker', fue visto de vacaciones en Italia acompañado de su grupo de amigos más cercano. Lo que ha trascendido es que el histrión, quien además estuvo nominado al Oscar, fue captado en una comprometedora situación al lado de otro hombre, lo que de inmediato fue motor para que se presumiera que puede ser una nueva oportunidad en el amor más ahora que está por darle una vuelta más al Sol.

El paradisiaco viaje del protagonista de The Amazing Spider-Man sucedió el apsado fin de semana. El actor fue captado por varios paparazzis disfrutando de lo que parece ser un lujoso yate en compañía de tres personas más. Sin embargo, una de las tantas instantáneas que el tomaron al actor aparece en una pose que ha dado mucho de qué bañar pues uno de sus compañeros al parecer le daba un masaje en la espalda mientras el parece disfrutar de este momento afectuoso.

Fue por esta razón que en la actualidad fanáticos del acto quien además ha participado en proyectos como Tick, Tick... Boom! Especularon que se puede tratar de una romance; otros simplemente aseguraron que quizá entre este grupo de amigos hay algo llamado 'bromance', término que se le da a las relaciones entre amigos varones donde la relación es tan estrecha que no implica temas de carácter sexual; otros simplemente aseguraron que fue una mala pose en un momento de diversión; no obstante, el nombre del histrión ya se encuentra en tendencia.

Hasta ahora, el equipo de trabajo del actor y mucho menos él se han pronunciado por la fotografía que ya le dio a vuelta al mundo; sin embargo, también se han hecho virales fragmentos del viaje que el famoso actualmente realiza en el Viejo Continente donde se le ve departir tanto con su grupo de acompañantes como con turistas a los que incluso, les toma fotos y video. Por si fuera poco, el actor se ha dejado ver con varias mujeres sin que esto implique que está pensando en una relación seria con cualquiera que sea el género.

En el pasado, llamó la atención que Andrew Garfield también fue cuestionad en temas de preferencia sexual. Esto sucedió en 2014 cando tras su participación en el programa de vialidades Saturday Night Live, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, le dio un beso al actor que dio vida a ‘Spideman’. Luego de este suceso, se manejó la posibilidad de interpretar personajes de la comunidad LGBT aunque con ello enfatizó en que no se consideraba parte de la misma. "Por lo que sé, no soy un hombre gay. Quizás me doy cuenta más tarde de que sí lo soy, lo que sería maravilloso", remarcó.

