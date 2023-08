¿Cuál rivalidad? Daniela Luján confiesa que quiere a Belinda de invitada en su programa 'Envinadas'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace años se ha hablado una fuerte rivalidad entre Daniela Luján y Belinda, aunque ahora la protagonista de El Diario de Daniela derribó esa teoría, por lo que incluso confesó frente a las cámaras que le gustaría tener a la cantante como invitada de lujo en su programa Envinadas y así revivir la nostalgia de su época, así como despejar dudas acerca de su relación.

Fue en la alfombra de los MTV Miaw, donde Daniela desfiló acompañada de sus amigas Jessica Segura y Mariana Botas, pues fueron nominadas en la categoría 'Amo del podcast', pero aunque no se llevaron el galardón agradecieron que tomaran en cuenta su programa y disfrutaron del evento, mismo donde le cuestionaron acerca de sus nuevos proyectos, así como su supuesto regreso a la música.

La actriz habló de su participación en los 2000’s Pop Tour, show que reúne a los artistas que brillaron en la época y que marcaron historia con su música, así que Ary Borovoy decidió traer de regreso a las exestrellas infantiles como ella para darle un apapacho al público que creció viéndolos, aunque esto revivió su polémica con Belinda, pero Luján descarta que este sea su regreso definitivo a los escenarios.

No, no retomo nada. Voy de invitada. Retomar es mucha otra cosa. Voy de invitada nada más, a recordar, a reencontrarme con Martín Rica que, por cierto, está muy guapo y está igualito que hace años", dijo.

Tal como era de esperarse, los reporteros no dejaron pasar la oportunidad para cuestionarle si le gustaría compartir escenario con la intérprete de Luz Sin Gravedad, pues ambas formaron parte de la misma telenovela, pero más allá de molestarse indicó que no le gustaría un dueto, pero sí que le otorgue una entrevista: "Música no, que venga como invitada a 'Envinadas'; es chida. Crecimos en Televisa Niños. Hay harto chisme".

De igual forma, Daniela Luján reiteró que nunca ha tenido problemas con la cantante y lo que sucedió en el pasado ya le dio carpetazo, así que no tiene más que halagos para ella: "En la vida he hablado mal de Belinda. Me parece una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy talentosa", declaró la actriz.

¿Cómo surgió la supuesta rivalidad entre Belinda y Daniela Luján?

Fue en 2002 cuando Belinda protagonizó la telenovela infantil, Cómplices al Rescate, donde interpretaba a dos gemelas, proyecto que fue todo un éxito para Televisa, pero al ser tan demandante le quitaba espacio para continuar con su carrera como cantante, así que renunció casi al final de las grabaciones, razón por la que Daniela Luján ingresó como su reemplazo y se desataron las comparaciones.

El problema estaba en que Daniela dijo que ella había tenido la idea original del proyecto, por lo que la productora Rosy Ocampo le había prometido el protagónico, aunque al final se lo dio a Belinda, lo cual la dejó muy afectada y cuando se dio su renuncia no dudo en tomar la oportunidad, aunque no le fue tan bien como a la cantante.

Por su parte, Belinda dijo en su momento no verla como competencia, pues para ella Daniela no era más que una actriz que no cantaba y tampoco imponía moda como ella, lo cual fue tomado como una fuerte rivalidad, aunque ahora que ambas han crecido han declarado que se engancharon en su momento, pero actualmente no tienen ningún problema.

