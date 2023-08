Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor mexicano Eduardo Verástegui se pronunció tras el arresto de Fabian Marta, de Missouri, inversionista de la cinta Sound of Freedom (Sonido de Libertad), por el delito de secuestro de menores de edad. El también productor opinó sobre esta situación, explicó por qué este hombre aparece en los créditos y habló de los ataques que han sido objetos desde el lanzamiento de esta película.

A través de las redes sociales, Verástegui compartió un video donde declaró: "se cumplió con los requisitos de las leyes y regulaciones federales y estatales, permitiendo que 6678 personas invirtieran un promedio de 748 dólares para el lanzamiento de Sound of Freedom, así como cualquiera puede invertir en el mercado de valores, uno de los beneficios de invertir fue la posibilidad de aparecer en los créditos".

De la misma manera, el artista explicó cómo fue que se utilizó la aportación de Fabian Marta en el filme y el presunto motivo por el que se dio gran difusión a la noticia de su detención. "Con este fondo se pagó la primera parte de la primera semana del lanzamiento de la película, estamos enfrentándonos a una industria que produce cada año más de 150 mil millones de dólares, ¡imagínense!, ¿se van a quedar ahí callados?".

Estamos tumbando el negocio con esta película que está creando conciencia, que ya se convirtió en un movimiento, entonces no saben qué hacer para atacarla, la atacaron desde antes que saliera, la atacaron en su lanzamiento, la atacaron la segunda semana, la tercera semana, y la siguen atacando, lo que no saben es que la están fortaleciendo más", manifestó.

Sobre su reacción al enterarse de la información, Eduardo dijo: "Al principio, obviamente dije 'fake news' (noticias falsas) porque este vato ni lo conozco, '¿y este dónde salió?', pero de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película, no, no, no se vale". Finalmente, Verástegui aseguró que no puede hacerse responsable de las acciones de otras personas, y destacó que más que perjudicarlo, le benefició la difusión de la detención del inversionista de su cinta.

¿Cómo yo voy a controlar lo que más de 6 mil personas hacen?, y bueno, uno se coló. A ver, si a Jesús, con 12, se coló uno, y le salió malo, a Jesús que es Dios, bueno, en más de 6 mil, pues seguramente no hay uno, seguramente hay más de uno que no estén portándose bien. Bueno, por un lado, es publicidad gratis, porque hoy me enteré de que gracias a la noticia, ¡pum!… se disparó la noticia de boletos en taquilla, gracias a Dios", concluyó.

Fuente: Tribuna