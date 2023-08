"Hay niveles": Laura Bozzo pelusea el talento de Nicola Porcella y no quiere que la comparen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha sido todo un éxito en Televisa y Nicola Porcella se ha posicionado como uno de los favoritos del público por su divertida personalidad, aunque para algunos como Laura Bozzo su trabajo artístico no es tan relevante y prefiere que eviten hacerle comparaciones con él, pues resalta que hay niveles y el actor no le quedaría ni cerca.

Es tal el revuelo que ha causado el peruano dentro del reality que algunas celebridades le han mostrado su apoyo e incluso se habla de que podría recibir importantes ofertas de trabajo, pero la 'Señorita Laura,' quien también participó en este formato pero en la edición de Telemundo, no lo ve como un compatriota digno para que comparen sus trabajos, así que pidió a la prensa que no lo hagan.

Obviamente, hay niveles, ¿por qué me comparan con Nicola? O sea, estamos hasta las pelotas. Háblame de Tania Libertad, que es muy querida por los mexicanos. Han habido muchos artistas", dijo Bozzo.

No obstante, después indicó que Nicola es bueno en las redes sociales, pero no para la televisión: "Es un gran influencer. Yo lo quiero mucho y bueno, depende del talento", comentó la conductora menospreciando el trabajo que ha hecho y que lo ha llevado a ser uno de los grandes candidatos para llevarse el triunfo, algo que ella no logró hacer con su participación.

Tal como era de esperarse, las declaraciones de Laura Bozzo causaron ámpula en algunas de sus fans, quienes no dudaron en arremeter en su contra, asegurando que al menos él sí es querido en México y que no ocupa de polémicas para sobresalir: "A usted ya nadie la conoce y a Nicola lo ama México", "¿Niveles? Habla de los siglos que le lleva", "Avísenle a esta señora que en estos momentos Nicola la está superando", se lee entre los comentarios.

Nicola Porcella fue el primer habitante de La Casa de los Famosos México en obtener su pase como finalista y espera seguir recibiendo el apoyo del público, dado que este próximo domingo 13 de agosto se dará a conocer el nombre del ganador de los 4 millones de pesos y espera ser el afortunado para poder cumplir algunos de sus sueños como quedarse a vivir en México y traer a su familia.

Para apoyar a Nicola o tu favorito, únicamente tienes que ingresar al sitio oficial del reality o a través de la plataforma de Vix, das clic en la sección de votaciones y eliges su imagen, aunque es importante recordar que únicamente se encuentra activa esta opción durante las transmisiones en vivo de las galas .

