Kimberly 'La Más Preciosa' regresa con Oscar Barajas y revela lo que pasó con el anillo de compromiso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' reapareció ante los medios de comunicación con una buena noticia, luego de que hace aproximadamente un mes anunciara su ruptura con Oscar Barajas, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y al parecer quieren seguir con sus planes de boda, aunque ahora tendrán que comprar un anillo de compromiso nuevo.

Fue en la alfombra de los MTV Miaw, donde la integrante del clan de 'Las Perdidas' habló ante las cámaras de Michell Rubalcava y compartió que su relación va viento en popa: "Todo sigue en pie" y detalló que "todo va muy bien", así que si todo sale de acuerdo a lo planeado en noviembre estarían pisando el altar para unirse en matrimonio.

ESPECIAL

No obstante, ahora Oscar deberá volver a colocarle el anillo de compromiso, dado que cuando terminaron se lo pidió y tuvo un final esperado: "El anillo se fue a otra mejor vida, él lo tiró y yo no me molesté, porque él tomó la decisión, él lo compró y él lo tiró", contó la influencer y destacó que estaría bien que le diera otro.

Es importante recordar que fue a finales de junio cuando de manera repentina, Oscar publicó en sus redes sociales que tras haber platicado habían decidido separarse, aunque poco después la estrella de Internet indicó que él estaba atravesando por problemas de adicciones que no pensaba tapar, aunque dijo estar dispuesta a que retomaran su noviazgo si las cosas se llegaban a dar y así fue.

Kimberly 'La Más Preciosa' se pelea por su prometido

En ese mismo evento, 'La Más Preciosa' armó todo un escándalo y casi se agarra del chongo con Charlotte Lascurain, pues aprovechó que la tuvo de frente para advertirle que con su prometido nadie se mete. Sin importar que había muchos invitados y medios presentes de arrastrada no la bajó, situación que dejó en shock a más de uno.

ESPECIAL

Kimberly no soportó que Charlotte dijera en una entrevista que su relación se basaba en los intereses de Oscar, a quien llamó colgado de la fama, pero eso no es todo ya que en un en vivo reconoció que le parece atractivo y que podría aprovechar su separación para bajárselo, motivo por el que le puso un alto y le pidió no estar de arrastrada o se tendría que atener a las consecuencias.

Afortunadamente, la discusión quedó en reclamos y no pasó a mayores, pero Kim ya demostró estar dispuesta a todo con tal de defender a su amor, mientras que Oscar ha preferido mantener un bajo perfil ya que no la ha acompañado a eventos, ni tampoco ha tenido apariciones públicas luego de su polémica ruptura.

Fuente: Tribuna