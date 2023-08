'MasterChef Celebrity': Conoce a la reciente eliminada del reality de TV Azteca; así se vivió la gala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cocina más famosa de la televisión reabrió sus puertas para volver a poner a prueba a las celebridades, quienes se encuentran preparando rumbo a la gran final, aunque lamentablemente tuvieron que despedir a un competidor más y aquí te compartimos de quién se trata, así como los detalles de la decimotercera gala que estuvo llena de tensión.

Para arrancar la noche los chefs decidieron enfrentarlos a una batalla uno a uno, así que les pidieron que tomaran al azar una cuchara y de acuerdo al color que obtenían era con quien iban a enfrentarse, teniendo que cocinar alguna sopa, caldo o crema, algo que aparentemente suena sencillo, pero varios cometieron importantes errores.

Subieron al balcón vs Perdedores

Mónica Dionne | Romina Marcos

Fabiola Campomanes | 'Cositas'

Paco Palencia | Eduardo Capetillo

Irma Miranda | Manu Nna

A este punto no todo estaba perdido para aquellos que no lograron destacar con su primer platillo, dado que los convocaron al reto de salvación, mismo en el que tenían que cocinar todo con un horno eléctrico, lo cual los obligaba a tener orden y un control del tiempo, aunque no todos lo consiguieron, pues mientras Manu Nna hizo un filete a la mostaza pasado de termino, 'Cositas' presentó unas empanadas crudas.

Romina Marcos logró salvarse con un rico lomo de cerdo con un cheese brócoli, mientras el resto no tuvo de otra más que colgarse el delantal negro para pelear por su lugar en la cocina, teniendo que presentar una tarta hecha con masa quebrada, la cual puso en aprietos a Eduardo Capetillo, quien tuvo que repetir su preparación y como todos iban muy retrasados con los tiempos, los chefs les regalaron 10 minutos más para evitar que presentaran platillos crudos.

No obstante, 'Cositas' no se percató que su horno no estaba prendido y eso le hizo perder varios minutos, además de que cometió errores garrafales que hicieron que los chefs decidieran que debía ser la eliminada de la noche, algo que le dolió a la experta en manualidades, pero se dijo orgullosa de lo lejos que logró llegar y del avance que tuvo en cada programa, así que entre lágrimas se despidió de sus compañeros.

Ahora, las siete celebridades que continúan en la competencia deben esforzarse el doble si es que quieren cumplir su sueño y llegar a pelear el título en la final, donde el ganador se llevará el premio de 1 millón de pesos, aunque ya vieron que el camino no será fácil y de acuerdo a las imágenes que muestran el avance del próximo capítulo, deberán prepararse para un reto de campo.

