Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unos meses explotó el escándalo sobre la cancelación de Archetypes, podcast conducido por Meghan Markle en Spotify, algunos altos ejecutivos de la compañía salieron a denunciar a los duques de Sussex como unos estafadores que habrían incumplido con su contrato, asegurando que la actriz de Suits acordó que grabaría más capítulos de los que terminó produciendo, mientras que el show radiofónico del hijo de la Princesa Diana jamás vio la luz, puesto sus ideas no era no eran buenas.

Y aunque también se dijo que llegaron a tener problemas con Netflix porque no hablaron de los temas picantes de la corona británica (siendo que toda esa información se la dieron a Oprah Winfrey en aquella explosiva entrevista de hace algunos años) la realidad es que la plataforma del Tun-Dum no parece haber perdido la fe en los polémicos exroyals, puesto se dice que habrían firmado un nuevo acuerdo millonario con el príncipe pelirrojo y su esposa.

Ya anteriormente, algunas personas que trabajaron de cerca con Meghan Markle y Harry Windsor llegaron a decir que los duques les desagrada la idea de trabajar, por lo que según algunas fuentes, la famosa no quiere ni actuar ni producir, pero sí invertirán dinero en el lanzamiento de una novela basada en la adaptación del libro Meet Me at The Lake, de Carley Fortune, cuyos derechos fueron adquiridos por Netflix para ser producidos junto con la empresa Archewell Productions, la cual pertenece a los Sussex.

De acuerdo con algunos informes, el mencionado libro parece haber sido del agrado de los exroyals porque guarda diversas similitudes con su propia historia de amor, como es el hecho de que la pareja protagonista se haya conocido en su década de los 30, traumas infantiles, la pérdida de uno de los padres en un accidente; así como problemas de salud mental, como es el caso de la depresión posparto, como la que pasó Meghan luego de dar a luz a sus hijos.

Según algunos informes, los Sussex se habrían decidido por esta historia porque aman las novelas de amor, cosa que quedó dejaron en claro al producir su propia docuserie, en la cual no tenían el objetivo de hablar de la familia real británica, sino sobre su propia historia de amor, como anécdotas sobre cómo se conocieron, cómo fue que Harry le propuso matrimonio a Meghan entre otras cosas.

En mayo de 2018, Harry contrajo matrimonio con Meghan Markle, una actriz y activista estadounidense conocida por su papel en la exitosa serie de televisión Suits. Su boda fue un evento de gran relevancia global, destacando la diversidad y modernidad que representó a Meghan en la realeza británica. Sin embargo, la pareja se enfrentó a un intenso escrutinio mediático y decidió alejarse de sus roles oficiales en la Casa Real para buscar una vida más privada y enfocarse en proyectos humanitarios y filantrópicos.

