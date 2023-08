Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 6 de agosto, se celebró la penúltima gala de La Casa de los Famosos México, motivo por el que la producción se encargó de tener invitados especiales, como Paulina Rubio y Omar Chaparro, sin embargo, éste último causó sentimientos encontrados en el público, puesto si bien, hubo quienes se emocionaron por la presencia del comediante, también hubo otros que consideraron incómoda su presencia.

Como algunos sabrán, Omar Chaparro hizo algunos chistes para hacer reír al público, también habló sobre su experiencia en Big Brother VIP 2 e incluso sacó a la luz algunos secretillos que incluyen a dos de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer y Poncho De Nigris, quienes según información de la celebridad, tienen rencillas desde hace varios años, mismas que explotaron durante el 24/7 del día de ayer.

Esto dejó sumamente intrigados a los televidentes, quienes consideran que hay un secreto que la producción está ocultando, puesto ahora se considera que la buena relación que ambos integrantes han estado llevando desde el minuto 1 del programa de telerrealidad es en realidad una puesta en escena para atraer rating al show, pero que, en realidad ninguno de los dos se llevan lo suficientemente bien.

Fotografía de Omar Chaparro

Por otro lado, hubo personas que no se sintieron muy felices con la presencia del protagonista de Todas caen y Como caído del cielo, quienes consideraron que su intervención fue bastante "incómoda", ya que sus comentarios relacionados con Poncho De Nigris habrían molestado en cierta medida a Marcela Mistral, esposa del influencer; mientras que hubo algunos más que acusaron al actor de haber dejado de ser gracioso desde hace tiempo.

"No sé a que fue Omar Chaparro a 'La Casa de los Famosos México'. No sabía ni qué decir, solo hizo sentir incómoda a la esposa de Poncho... Ya no es gracioso."; "Hasta los fans de 'La Casa de los Famosos de los ped.... pend... al todas partes ridículo. Omar Chaparro, para muchos creen que no ve el show."; "Omar Chaparro fue un pen... nada tenía que deicr y solamente por mero respeto se hubiera callado, ¿qué necesidad chin... madre?"