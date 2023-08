Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este lunes, 7 de agosto, trascendió la noticia de que el amado novio de Sandra Bullock, Bryan Randall, perdió la vida, a la edad de 57 años, esto según información de la propia familia del ahora occiso, distribuido por la revista People. De acuerdo con información del documento, el hombre habría estado luchando desde hace tres años contra una enfermedad nombrada como ALS.

Cabe señalar que en el informe se indica que Randall había decidido no hacer pública su condición, puesto deseaba hacer todo con la mayor privacidad posible, deseo que sus más allegados cumplieron hasta la mañana del día de hoy, momento en el que se emitió el mencionado comunicado. La familia mencionó que se encontraban sumamente agradecidos con el servicio "médico", quienes se encargaron de cuidar Bryan en todo momento.

"“Estamos inmensamente agradecidos con los médicos incansables que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra."

Fotografía Sandra Bullock y Bryan Ranall

La familia pidió de favor a los medios de comunicación que se les permita vivir estos momentos con la mayor privacidad posible, puesto desean llorar y despedirse de manera adecuada de Bryan, cabe señalar que, es posible que este comunicado incluya también a la famada actriz de películas como Hechizo de amor, La ciudad perdida, Un sueño imposible, Amor a segunda vista, Loca Obsesión, Miss Simpatía y Premonición.

De acuerdo con algunos informes, Sandra Bullock y Ryan Randall se conocieron cuando él acudió a tomar las fotografías de cumpleaños del hijo de la actriz, Louis, en el mes de enero del 2015; tiempo más tarde hicieron pública su relación e incluso se les llegó a ver juntos cuando acudieron en pareja a la boda de la actriz de Una esposa de mentiras y Friends, Jennifer Aniston y Justin Theroux.

Fotografía de Sandra Bullock y Ryan Randall

Ambos lograron conformar una gran familia, puesto Sandra tenía a sus dos hijos, Louis, de 13, y Laila, de 10; mientras que Ryan tenía a su propia hija, por lo que al momento en el que ambos decidieron iniciar una relación sumaron a tres hijos, cosa que fue señalada por la propia Sandra en el año 2021, cuando acudió como invitada al programa de Facebook, Red Table Tal, donde se declaró feliz por compartir su vida con el exmodelo.

"Encontré al amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: Tres hijos, la mayor (de Randall). Es lo mejor que he tenido."

La actriz llegó a mencionar que no tenían planes de boda, puesto aseguró que no requería de un papel para poder ser una compañera "devota" y una madre para sus tres hijos. También reveló que algo que le gustaba de estar con Ryan es que ambos tenían puntos de vista completamente diferentes, por lo que le agradaba escuchar cuando no estaban de acuerdo con algo, lo que le permitía expandir su perspectiva.

Fuentes: Tribuna