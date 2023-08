Tiembla Clara Chía: Shakira y Piqué se 'reconcilian' tras divorcio y problemas por infidelidades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de enfrentarse a todo tipo de escándalos y chismes por su mediática separación, ocurrida en 2022, ahora se ha filtrado que Shakira y Gerard Piqué se habrían reconciliado por una importante razón. La originaria de Colombia y el exfutbolista supuestamente decidieron frenar su batalla personal y llevar en paz la relación que mantienen como expareja, dejando en shock a todos sus fans.

Y es que como se sabe, el matrimonio entre la cantante y el catalán no finalizó en buenos términos debido a que se filtró que él le fue infiel a la madre de sus hijos en múltiples ocasiones, sobre todo con su actual pareja Clara Chía, lo cual derivó en que Shaki le dedicara su 'music session' con Bizarrap. De acuerdo con fuentes cercanas a la colombiana, ella y su exesposo han decidido fumar la pipa de la paz en cuanto a sus hijos se refiere.

Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno”, manifestaron fuentes cercanas a intérprete de temas como Moscas en la casa.

Por su parte, otra persona cercana a Gerard confirmó al medio El Confidencial la misma versión y añadió: "Es así, no hay problema alguno, podéis informar tal cual". A su vez, el medio español apuntó que la base de esta buena noticia es la felicidad que ha encontrado la cantante barranquillera en Miami, su nueva residencia: "(Shakira) se siente tranquila y acompañada por muchísimos amigos", añadió el portal refiriéndose a fuentes directas de la cantante.

Shakira y sus dos hijos

Conjuntamente, a Gerard también le habría beneficiado mudarse a una vivienda en las calles de Muntaner, en Barcelona, con su prometida Clara Chía Martí, pues según las fuentes, ya no está expuesto al asedio de los paparazzi: "(A Piqué) lo ven tranquilo, abstraído en sus cosas, y los paparazzi ya no hacen acto de presencia. Sí hubo un tiempo difícil, al inicio de su separación, cuando fotógrafos y cámaras llenaban las calles que rodean la casa, algunas de ellas angostas, lo que provocaba malestar entre los vecinos. Pero eso terminó”, dijo la persona en cuestión.

Finalmente, los allegados a Shakira destacaron que la vida sentimental de la cantante todavía no se define, pues su romance con el piloto británico Lewis Hamilton no está fortalecido aún. “(Eso) es algo más esporádico que estable", afirmaron dichas fuentes, de acuerdo a información citada por Agencia México. Además, hace poco trascendió que la intérprete y el campeón de F1 siempre dijeron ser "amigos con derechos" y no tener un noviazgo formal.

