Estados Unidos.- Después de poco más de 11 años casados y dos hijos en común, la famosa y muy querida actriz, Natalie Portman, aparentemente estaría en proceso de divorcio del exbailarín francés, Benjamin Millepied, declarándose que detrás de esta supuesta difícil decisión se encuentra un muy terrible motivo, uno que aseguran hizo que ella se sintiera completamente humillada y devastada.

La actriz de Hollywood al parecer en conjunto con Millepied decidieron poner fin a su matrimonio de 11 años, luego de la presunta infidelidad por parte del exbailarín francés, de acuerdo con información difundida por el portal Us Weekly, el cual afirmó que se han mantenido de mantener fuera del escándalo con este tema y han buscado estar unidos, pero que al final ambos pensaron que lo mejor era tomar caminos separados.

El portal de noticias antes señalado declaró que buscaron ayuda, pues supuestamente una fuente cercana a la pareja se acercó con ellos para hablar del tema y dijo que: "Después de que se dio a conocer la noticia de su aventura, han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente están fuera", dejando en claro que al el exbailarín sí habría aceptado su rumorada infidelidad a la actriz de Thor: Love And Thunder.

Como es sabido, fue en junio pasado que se dijo que Millepied tenía una aventura amorosa con Camille Étienne, una

activista climática de 25 años. No obstante, una persona cercana a la pareja manifestó en ese momento que Natalie, aunque se sentía "humillada", seguía comprometida con su matrimonio a pesar de la supuesta infidelidad, señalando que: "Natalie cree que la aventura de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significa nada para él. Portman está dispuesta a ver si es capaz de reconstruir su confianza para asegurarse que sus hijos no crezcan en un hogar roto".

Portman y Millepied se conocieron en 2009 durante el rodaje del thriller Black Swan de Darren Aronofsky, que llegó a la pantalla

grande en 2010. Portman y Millepied procrearon a dos hijos, Aleph, de 12 años, y Amalia, de 6. La noticia de su separación llega después de que el pasado 4 de agosto, en el onceavo aniversario de matrimonio, Portman fue vista sin su anillo de bodas durante un evento de Angel City FC en Sydney, Australia.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida actriz de Amigos Con Beneficios se ha mantenido al margen de todas las especulaciones que han corrido sobre su matrimonio y aparente divorcio, por lo que se espera que muy pronto salgan a la luz declaraciones oficiales de ambas celebridades aclarando lo sucedido.

