Ciudad de México.- Después de haber estado por más de 30 años en Televisa y haber amenazado a la famosa conductora Joanna Vega-Biestro, el tan polémico actor y reconocido conductor, Arath de la Torre, acaba de dejar el programa Hoy y en vivo del matutino acaban de confirmar a exintegrante de Venga La Alegría como nuevo integrante, ¿será acaso que esto confirme su despido de la transmisión?

Como se sabe, de la Torre tiene alrededor de tres décadas forjando una impresionante carrera en el mundo del espectáculo, en el que ha estado desde el comienzo en la empresa San Ángel, iniciando en las novelas en el año de 1994 con el melodrama de Caminos Cruzados, siguiendo en novelas como Antes Muerta Que Lichita, Soñadoras y hace un par de años en el exitoso matutino antes mencionado.

Pero tal parece que después de tantos años en la televisora y casi tres años al aire de la famosa emisión producida actualmente por Andrea Rodríguez Doria, su tiempo habría llegado a su final en medio de los rumores de un despido por su más recientemente polémica con la famosa presentadora de Sale el Sol, e incluso acaban de confirmar al aire que ya se tiene a nuevo presentador que tomaría su lugar.

Como se recordará, el pasado lunes 23 de mayo Arath causó gran indignación y se exigió su despido después de que Joanna en Imagen TV revelara que en una fiesta infantil, aprovechándose del momento se acercó a ella y le dijo que estaba muy molesto por lo que había dicho de él, usando palabras altisonantes y con una actitud bastante violenta delante de su pequeña hija de dos años, Antonella, señalando que desde el primer momento la retó y se le pegó a la cara insultándola y que incluso le dijo "vete a la chin..." molesto cuando ella le pidió que se calmara y que no iba a disculparse por lo que dijo.

Y aunque ya han pasado casi tres meses de este suceso, se ha comenzado de nuevo el rumor de que Arath sería despedido del programa, pues desde hace semanas se dice que el querido conductor, Carlos Arenas, se va a quedar de planta y por ello es que prescendirían de la presencia del actor de Soñadoras.

Tras estos rumores, la mañana de este lunes 7 de agosto las especulaciones se han comenzado a tomar como ciertas, dado a que el exconductor de TV Azteca se presentó a sus foros y dejaron en claro que no como invitado, sino de planta y para reafirmar su presencia diaria haría un reto, mientras que de la Torre no estuvo presente y sus colegas no hicieron mención de su ausencia, por lo que tal vez pronto alguno revelaría si lo dicho es falso o verdadero.

