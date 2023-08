Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se informara que el reconocido actor y famoso presentador, Daniel Bisogno, hace poco fue detenido por policías, el famoso cantante y también actor, Raúl Sandoval, acaba de ser entrevistado y este habló sobre el acoso que había sufrido a manos del conductor de Ventaneando, al cual no dudo en hundirlo con sus más recientes declaraciones.

Como se sabe, Sandoval debutó en la televisión al formar parte de La Academia, y aunque no resultó ser el ganador de esta en su generación, tras la culminación de esta, comenzó una carrera en el Ajusco formando parte de un par de sus melodramas y series de unitarios, además de también formar relaciones personales de amistad, tales como las que tenía con Bisogno, la cual terminó a causa de que este lo habría acosado.

Raúl Sandoval. Internet

Según lo dicho por el propio Raúl en una entrevista, en una de las cenas que ofreció Ricardo Salinas Pliego para sus empleados, él se sentó a un lado de Daniel ya que eran buenos amigos, sin embargo, que después de unas horas y varias bebidas, el conductor trató de tocarle sus partes íntimas por debajo de la mesa, algo que le sorprendió y que también le molestó, dando por terminada desde ese momento su amistad, asegurando que prefirió callarse en ese momento.

A estas declaraciones el colaborador de Pati Chapoy prefirió mantenerse en silencio y no hizo mención alguna sobre Raúl, pero este una vez más habló sobre este mal momento con Daniel, pues al ser abordado por reporteros de Chisme No Like, estos le cuestionaron del presentador y él mencionó que era un hombre que vivía a base de mentiras, que él solo quería creerse lo que decía, cuando en realidad la verdad siempre sale a la luz.

Es por este motivo que cuando se le cuestionó de su acoso, él dijo que no le pone ni tiempo ni energía a lo que no valía la pena y por ello es que no está al pendiente de lo que sucede con él y aunque de vez en cuando se entera de los chismes declaró que el público al final se enteraba de todo, que de una u otra forma la verdad prevalecía y sabían en que y que no mentía, por lo que sabía que él mismo se tragaría sus mentiras.

Raúl habla de Bisogno. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui