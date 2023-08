Wendy Guevara revela el verdadero motivo por el que no quiere nada con Nicola Porcella fuera de 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a tan sólo unos días de llegar a la gran final, pero pase lo que pase Wendy Guevara y Nicola Porcella ya se ganaron el cariño del público por su divertida personalidad, así como por el gran dúo que armaron que hizo que algunos pensarán que podrían tener una relación, aunque todo parece indicar que eso está muy lejos de la realidad.

A lo largo de nueve semanas, ambos han mostrado complicidad entre bromas y jugueteos e incluso en algunos retos han puesto besos de por medio, lo cual ha sembrado ilusiones entre sus fans, quienes desean verlos juntos fuera del reality, pero la integrante de 'Las Perdidas' ya se percató de un detalle que haría imposible que tengan algo más allá de una amistad.

ESPECIAL

Fue en una plática casual, donde Poncho de Nigris les hizo notar que cuando inició el programa el juego que traían era el de estar enamorados entre sí; sin embargo, conforme avanzó el tiempo todo se ha transformó en reclamos y hasta mentadas, a lo que Wendy respondió que ya se dio cuenta que no podría estar en una relación con el peruano.

La influencer terminó por revelar que le parece muy torpe Nicola, pues durante todo el programa ha sufrido caídas y hasta lesiones, por lo que no soportaría tener que estarlo cuidando de que no le pase algo malo, pues cree que hasta podría resbalar con su propia orina, así que bromeó diciendo que le aterroriza pensar que un día se le muera en la casa y ella no sepa qué hacer.

Por su parte, Nicola se defendió y dijo que a pesar de todo no se resiste ante sus encantos, lo cual desató más carrilla entre ambos, pues Wendy le recordó que incluso cuando se fracturó el dedo de la mano se hizo daño el mismo golpeando el costal de box, por lo que no podría lidiar con tanta torpeza.

Crédito: Televisa

Hoy se cayó, también en un reto de salvavidas con unos globos, todo le pasa, se le infectaron los ojos con el cloro, se falseó la mano. No ma…ms, se me muere en la casa, prefiero estar sola. Yo creo que un día te vas a matar con tu propia pipi, es lo único que te falta", comentó Wendy.

Aunque Wendy Guevara reconoce que Nicola Porcella es atractivo, ha confesado que no le gustaría tener una relación formal con él, pero si se diera la oportunidad no se negaría a que tuvieran un encuentro íntimo, así que los seguidores del show se encuentran con la expectativa de ver qué sucede entre ellos ahora que salgan del encierro.

Fuente: Tribuna