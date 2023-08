Apio Quijano pide la producción de 'LCDLFM' que lo dejen entrar antes la gran final por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a tan solo unos días de llegar a su fin, razón por la que Apio Quijano desea volver para reencontrarse con su equipo por última vez dentro del inmueble, así que ya le suplicó a la productora para que le dé esta oportunidad, pues además tiene otro motivo por el cual desea ingresar y espera que su petición sea aprobada.

A lo largo del proyecto hemos visto que han permitido algunas visitas, tanto de celebridades como de algunos familiares de los concursantes, así que el integrante Kabah no ve problema en que le otorguen ese privilegio, pues destaca que haber sido parte de este show marcó su vida y quiere cerrar su ciclo acompañado de quienes lo apoyaron durante toda su estancia.

Tal como lo anunciaron desde la semana pasada, el 'Team Infierno' hizo una fuerte promesa a sus fans, pues tras salir nominados Poncho de Nigris y Wendy Guevara, propusieron tatuarse en grupo el trinche que los representa, esto a cambio de que votaran por ellos para que pudieran salvarse, así que tras convertirse en finalistas desean cumplir su reto y Apio quiere formar parte.

Fue a través de un live, donde el intérprete de La Calle de las Sirenas informó a sus seguidores que quiere plasmarse con sus compañeros el tatuaje, así que por eso quiere que le permitan formar parte de ese momento tan importante para los 'Diablitos': "Ya le dije a la producción si me da la oportunidad de poder entrar con ellos, a tatuarme con ellos. Esa es la idea, que yo pueda entrar con ellos".

A pesar de que el cantante fue el séptimo eliminado no ha dejado de apoyar a su equipo, así que en las galas se ha dado fuertes agarrones con los panelistas para defenderlos, por lo que cree que merece esta oportunidad, además de que cree también le gustaría a sus compañeros, pues más que una alianza lograron forjar una hermandad.

La gente me dice: '¿Para qué te vas a tatuar?' Para mí no fue un programa, creo que un tatuaje te lo haces cuando algo transforma tu vida, un cambio, eso es lo que significa para mí. El Team Infierno y el trinche no sólo significan ser parte, significa 'La Casa de los Famosos México', mi nueva conexión con todos ustedes, presentarles a mi pareja y todo un parteaguas para mí", explicó.

No obstante, Apio Quijano reveló que la producción le informó que hasta ahora no han hablado de que ingrese un tatuador a la casa, así que no le dieron una respuesta y posiblemente no puedan cumplir el reto dentro del reality, pero espera que esto se dé y que lo tomen en cuenta, de lo contrario todos tendrían que hacerlo una vez que culmine el programa.

Fuente: Tribuna