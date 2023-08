Benito Castro impacta a Televisa y filtra secreto que Paco Stanley se llevó a la tumba tras asesinato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Paco Stanley no ha dejado de estar en tendencia luego del estreno de la docuserie El Show: Crónica de un Asesinato, donde se relata un poco más de su repentino deceso. Recientemente quien fuera su gran amigo, Benito Castro, dijo que no cree que la nueva serie que contará las últimas horas de la vida del presentador y comediante revele los verdaderos motivos por los que el conductor de televisión fue asesinado.

La repentina partida de Paco, quien perdió la vida en junio de 1999 tras ser baleado al salir de un restaurante en la Ciudad de México, siempre ha estado rodeada de misterio. Sin embargo, recientemente se anunció un proyecto donde contarán las últimas horas de vida de Paco, contando con la participación de Roberto Duarte (Stanley), Luis Gerardo Méndez (Mario Bezares), Diego Boneta (Jorge Gil), Zuria Vega (Brenda Bezares) y Belinda (Paola Durante).

Recientemente Benito contó ante las cámaras del programa Ventaneando qué le gustaría que apareciera en esta serie y expuso: "Me gustaría ver, lo que no se va a ver, ni en esta, ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas. No se va a ver, el que lo diga se muere", aseguró. Sobre la razón que lo hace pensar de esta manera, el músico, actor y comediante explicó que el único que sabe la verdad del asesinato de Paco es el fallecido conductor.

Ya dije todo, con eso te dije todo. El que diga la verdad y que tenga elementos para decir la verdad, porque muchos podemos hablar de oídas, de que te platicaron, pero la verdad se la llevó él a la tumba, y nadie va a poder decir la verdad".

Benito Castro y Paco Stanley

Al respecto de si él, como amigo de Paco, conoce los factores que provocaron que Paco fuera asesinado, Castro únicamente respondió: "No, y no me metas en esa bronca, Dios me libre, no, no la conozco, ni la diría yo". Como se recordará, el conductor de programas como Pácatelas fue vinculado al crimen organizado por supuestamente tener vínculos con grandes capos de la droga como 'El Mayo' Zambada y 'El Señor de los Cielos'.

Finalmente, Benito Castro señaló que no hay esperanzas para que alguien se anime a traer a la televisión la verdad detrás de la muerte de Paco: Sería una espera inútil y con respeto, pendej..., ya hubiera aparecido esa verdad hace mucho tiempo", declaró de acuerdo a información recogida por Agencia México. Paco fue asesinado el 7 de junio de 1999 por al menos cinco hombres armados y a 24 años de estos sucesos, aún no se ha esclarecido la identidad de los homicidas y las circunstancias del asesinato.

