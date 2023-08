"Con México nadie se mete": Crean piñatas de Yahritza y Su Esencia y redes sociales 'enloquecen'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La agrupación Yahritza y Su Esencia parece que no dejará muy pronto las tenencias, desafortunadamente no es por temas relacionados con su carrera sino porque aun siguen dando de qué hablar las declaraciones que hicieron sobre la cultura mexicana y la comida de nuestro país, motivo por el cual no solo han perdido miles de seguidores en redes sociales sino que además se ha dicho, meterse con México es un acto seguro de haber sepultado una carrera que al parecer era prometedora.

Pese a que los famosos, con descendencia mexicana pero radicados en Estados Unidos pidieron perdón, los internautas no aceptaron tales disculpas, tanto que hasta los memes en redes siguen haciendo virales y claro está, ahora ya también hay piñatas para que a palos, se saque el coraje que las declaraciones de los artistas causaron en el público en general. Los creadores de estas obras artesanales basta decir, fueron los dueños de la Piñatería Ramirez que cada vez más están al pendiente del acontecer político y social de todo el mundo.

En redes sociales, el establecimiento comercial con sede en Tamaulipas, compartió una serie de fotografías donde se observa a los interpretes de Frágil, Soy el único o Esta noche, posar no con la ropa que muestran en redes sociales, sino basándose en un meme que los muestra como miembros del elenco de la película Apocalipto druida por Mel Gibson. El motivo por el que este meme se hizo más popular fue porque los famosos declararon que no les gusta la comida mexicana, ni el país pese a que su aspecto es muy latino.

Y por que usted lo pidió y por que con México nadie se mete. Mis apocalyptos europeos. Yahritza y su esencia de Washington...ya se ganaron su piñata ..100% mexicana el pueblo los levantó ,el pueblo los va a bajar. YA SABEN QUE HACER, Y VIVA MÉXICO", se lee en redes.

Foto: Twitter

Acompañado de esta serie de imágenes donde se muestra cómo lo son las piñatas, el establecimiento comercial también compartió memes que que se han hecho virales de se hace varios días, todo con la intención de conseguir que los seguidores reaccionaran a estas creaciones y por supuesto, se avivara el coraje en contra de los radicados en Washington, quienes siguen siendo tema de conversación pues se ha pedido, se deje de consumir su música y sobre todo dejar de seguirlos a través de las redes sociales para evitar que sigan gozando de las mieles del éxito.

Diversos comentarios en redes sociales piden al establecimiento comercial que esta vez sí se pongan a la venta varias de las piñatas en torno a la agrupación para con ello poder desquitar el coraje que generaron sus comentarios. Basta recordar que los encargados de la Piñatería Ramírez han dicho es complicado surtir tantos pedidos de los famosos a los que les hacen una réplica pues además de llevar un buen tiempo de elaboración, su precio es arriba de los mil pesos, sin contar los envíos.

Foto: Twitter

Además de Yahritza y Su Esencia, la piratería ha sacado replicas de Jorge Losa, Nicola Porcella, Bárbara Torre y Wendy Guevara, integrantes de La Casa de los Famosos México, y de otras personalidades como Gabriel Soto, Niurka Marcos, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Galilea Montijo, Jenny Rivera, entre otros; sin embargo, la creación de piñatas para eventos sociales es su fuerte y estas réplicas de famosos les ha servido solo por temas de publicidad.

Fuente: Tribuna