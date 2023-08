'El Burro' traiciona a Luis Miguel y lo hunde ante la prensa por mal padre y romance con su comadre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el presentador de televisión, Jorge 'El Burro' Van Rankin, se apoderó de la atención de la prensa y no por hablar de su supuesto veto en Televisa, sino por criticar a Luis Miguel. Y es que luego de haber sido uno de los mejores amigos del 'Sol' a finales de la década de los 80´s, ahora se lanzó en contra del cantante por ser un mal padre y volverse novio de su comadre, Paloma Cuevas.

En una entrevista recogida por Agencia México, el exconductor del matutino Hoy en primer lugar expresó su descontento con las personas que han especulado sobre la apariencia física de 'Luismi' y el uso de dobles para sus conciertos. Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así se expresó Van Rankin sobre los rumores que rodean el regreso del artista a los escenarios

Le ha ido muy bien y no está enfermo de nada… ¿Dobles de qué?... (risa) y no está enfermo de nada".

Seguidamente, 'El Burro' relató que el cantante de temas como La Incondicional habría bajado mucho de peso porque cambió su estilo de vida: "Esta mujer (Paloma) que yo sepa, por lo que he oído, no por él, sino por otras personas es que lo metieron en una dieta y en un rollo que le ha ido muy bien. Creo que ya no toma, ahí lo ves y está extraordinariamente bien por como lo vi en Argentina, porque antes estaba abortagadón, lo vi bien", expresó Van Rankin sobre el aspecto físico de su amigo.

Pero al hablar del romance de Luismi con la diseñadora española Paloma Cuevas, el también presentador de televisión dejó entrever que pese a lo bien que luce su amigo, no está del todo de acuerdo con esa relación: "Le cayó muy bien el noviazgo con la adorada Paloma, la ex de su compadre. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él”, dijo el actor protagonista de la serie 40y20.

Y para aclarar los motivos por los que no ve con buenos ojos las acciones de Luis Miguel en el terreno personal, Van Rankin subrayó que su examigo no debería de repetir la historia que vivió cuando era niño: "Olvida, pero no perdona, si él vivió esa infancia, lo que tiene que hacer es cortar de tajo cómo vivió esa infancia que tan mal le fue". Finalmente, Jorge aprovechó las cámaras de los reporteros para enviarle un contundente mensaje a Luis Miguel.

El actor y comediante mexicano le pidió al intérprete de Culpable o no que de una vez por todas haga a un lado su rencor y por fin se reencuentre con Daniel y Miguel, sus hijos menores que tuvo con Aracely Arámbula: "Ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos, y no a los de la mujer", manifestó 'El Burro' haciendo alusión a las imágenes donde se ve al intérprete junto a las descendientes de Paloma Cuevas.

Fuente: Tribuna