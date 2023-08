Familia de Wendy Guevara desea que tenga una relación con Nicola Porcella y hasta les piden beso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara se ha convertido en todo un fenómeno gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, programa en el que ha expuesto gran parte de su vida, siendo la transparencia con la que se conduce y su carisma lo que le ha robado el corazón a la audiencia, quienes están fascinados por la gran química que tiene con Nicola Porcella y desean verlos juntos fuera del reality.

Aunque Wendy ha reconocido que el peruano es atractivo, no desaprovecha oportunidad para reiterar que solo son amigos ya que no quiere tener problemas con sus presuntos novios; sin embargo, su familia ya le dio el visto bueno y confiesan que les gustaría que tuvieran un romance, pues consideran que es un buen chico por la forma en que la ha tratado.

Fue en una entrevista con el programa De Primera Mano, donde los familiares de la chica del clan de 'Las Perdidas' dieron algunos detalles de su vida y fueron cuestionados acerca del 'shippeo' que le han hecho con Porcella, así que reiteraron sus deseos en que se conviertan en algo más que amigos.

Nicola es un chico buena onda, se me hace y me manda saludos: 'suegro, don Paco'", comentó el padre de la influencer.

No obstante, Wendy Guevara no para de hablar de Marlon Colmenarez, quien dice ser su mejor amigo, aunque muchos creen que tienen una relación sentimental y por ello habría preferido guardar distancia con Nicola, pero su familia no está muy contenta con el lazo que tiene con el venezolano ya que a pesar de que lo ha llevado a su casa no ha convivido con ellos.

Lo conocemos, pero no lo hemos tratado. La verdad no lo puedo considerar amigo ni nada", dijo Jessi, hermana de Wendy.

De este modo, los seres queridos de la influencer mostraron sus ganas de verla unida a Nicola Porcella, pero lo que dijeron en el programa de Gustavo Adolfo Infante no fue todo, dado que fueron hasta las afueras de La Casa de los Famosos México a gritarle porras a los dos e incluso les gritaban pidiéndoles que se dieran un beso, aunque Wendy no quiso aceptar y tomó a broma su petición.

Ahora, tanto Wendy como Nicola están gozando de sus últimos días en el programa, esperando que alguno resulte el ganador de la temporada y del premio de cuatro millones de pesos, aunque para esto deberán superar la última eliminación que se realizará este viernes 11 de agosto, pues únicamente cuatro habitantes llegarán a la gala final.

Fuente: Tribuna