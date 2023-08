Imelda Garza Tuñón revela que sintió la presencia de Julián Figueroa arriba de del escenario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado cuatro meses de la trágica muerte de Julián Figueroa, pero en medio del dolor que su partida provocó en la familia, Imelda Garza Tuñón ha decidido continuar con su vida y el fin de semana debutó en el teatro infantil con la obra Princesas el Musical, donde comparte créditos con Issabela Camil e Ivonne Montero, proyecto que la tiene muy emocionada y confiesa que pudo sentir la presencia del cantante.

A las afueras del Teatro Xola, donde se estará presentando todos los domingos, a partir de la 01:00 de la tarde, la joven actriz tuvo un encuentro con la prensa, donde compartió su felicidad por haber dado arranque a esta puesta en escena para la que se preparó desde hace varios meses: Me la pase increíble, disfruté mucho este momento en el escenario y fue como jugar para mí, compartió.

Si alguien conoce lo que es trabajar en el teatro es Maribel Guardia, así que no dudó en aconsejarla para que todo le saliera perfecto: "Me dijo que disfrute mucho el escenario y que me aprenda los textos, dice que no hay mal actor, solo el que no se aprende sus textos", comentó Ime a la vez que declaró que estuvo llena de sentimientos encontrados.

A pesar de que la costarricense no pudo estar presente en el estreno por algunos compromisos, Garza Tuñón confesó que le expresó sus buenos deseos y le hizo un emotivo regalo que la está acompañando en el teatro: "Tengo una velita en mi camerino con un rosario que tiene la cara de Julián, me lo regaló mi tía Maribel y se lo agradezco mucho".

Imelda sabe que a su exesposo le hubiera encantado verla triunfar, pero sabe que de algún modo está al pendiente y pudo sentir su presencia: "Él estaría muy contento viéndome aquí vestida de princesa y cumpliendo mis sueños. Lo sentí conmigo en el escenario", confesó notablemente conmovida y dijo sentir su aroma en su habitación, donde ha mantenido intacto su buro.

Además del teatro, Imelda Garza Tuñón quiere seguir adelante con su carrera musical, por lo que advierte que pronto dará a conocer más detalles de sus nuevos lanzamientos, mismos en los que incluirá algunos covers de temas de la autoría de Julián, así como algunos inéditos en el género grupero.

Respecto así le gustaría darse una nueva oportunidad en el amor, Ime no se cierra a la idea, pero no es algo que busque a corto plazo ya que su pérdida es muy reciente y lo único que le importa es su hijo, así como el trabajo: "Yo ahorita tengo toda mi mente enfocada en mi carrera, porque me han surgido muchas cosas y estoy contenta por eso, pero tengo que guardar luto de cierta manera".

