"Infelices que comen grasa": Bárbara de Regil se lanza contra quienes criticaron arte de Mar de Regil

Ciudad de México.- Luego de que Mar de Regil se colocara en tendencias a través de diversas redes sociales porque puso a la venta cuadros pintados por ella misma a un alto costo, ahora es su madre Bárbara de Regil quien salió a dar su postura sobre esta situación. La conocida estrella de Televisa se le fue encima a todos los que criticaron a su hija adolescente, tachándolos de ser "infelices" y llevar una vida de excesos.

Como se recordará, la modelo de 19 años anunció en días pasados que había comenzado a pintar para liberarse de la ansiedad y después decidió poner a la venta sus cuadros, los cuales ofrecía a miles de pesos más costos de envío. Esto ocasionó todo tipo de comentarios negativos en su contra, así como burlar y críticas, sobre todo porque se descubrió que Mar habría plagiado varios de los dibujos que ponía en sus pinturas.

Tras protagonizar decenas de memes en Twitter y Facebook, De Regil decidió salir a defenderse acompañada de la protagonista de Rosario Tijeras. A través de una transmisión en vivo, Bárbara expuso que los haters que han cuestionado a su hija son personas infelices y que no llevan una vida balanceada: "Me doy cuenta por qué el odio, ¿me explico? Te das cuenta que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio".

Suben normalmente como comida llena de grasa, como chelas, con alcohol", añadió.

Acto seguido, la esposa del abogado Fernando Schoenwald mencionó que su hija Mar merece apoyo como cualquier otro joven que decide emprender su negocio: "Vendes latas, agarras las latas, las juntas, haces un corazón; y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado... siempre sigue: crea, la vida es para crear". Posteriormente, la joven estudiante de moda reflexionó sobre cómo son las personas que la han destrozado en redes.

De la gente que 'tira' hate y así, me he puesto a pensar... Me he puesto a pensar: 'a ver, ¿así le hablas a tu mamá? ¿Así le hablas a la gente de servicio?".

Por su parte, la protagonista del exitoso melodrama Cabo mencionó que los internautas que han estado criticando a De Regil son personas que se hablan "mal así mismos" y que por ello, de su boca solo saldría 'mala onda'. Cabe resaltar que luego del pronunciamiento de Mar y Bárbara, los usuarios de las redes sociales nuevamente se lanzaron en su contra debido a que consideran que sus palabras fueron equivocadas y se burlaron de ellas considerando que el video parecía un show de 'stand-up'.

