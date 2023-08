Niurka Marcos arremete contra la producción de 'LCDLFM' por no celebrar el triunfo del 'Team Infierno'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que Emilio Osorio clasificó a la gran final de La Casa de los Famosos México, Niurka Marcos no deja de arremeter contra la producción y hasta el mínimo detalle lo ve como un ataque hacia el 'Team Infierno', así que no dudó en hacer notar su inconformidad por no darles algo mejor a los finalistas luego de que lograran acabar con el 'Team Cielo'.

Fue a través de sus redes sociales, donde la llamada 'Mujer Escándalo' indicó que Rosa María Noguerón se ha dedicado a "matar" el programa con su actitud frente a los finalistas, pues asegura que sus planes eran que uno de los del cielo ganara e insiste que para ellos siempre hubo beneficios: "Toda la audiencia esperaba que nuestros habitantes ganadores se levantaran enérgicos, alegres, con música, con un maravilloso desayuno, como esos que les has puesto de alguno de los patrocinadores", comentó.

De igual modo, destacó que lo único que ha hecho es tomarse personal las cosas y por ello solamente habría mandado expertos a arreglar el cabello de Wendy Guevara para que luzca espectacular y se gane el favor de sus fans, mientras que al resto los dejó aburridos sin hacer nada casi todo el día, así que considera que está desaprovechando el 'boom' que todos han causado.

Instagram @niurka.oficial

Por logística, tienes mucho horario muerto para hacer eso. En vez de ponerlos a ellos a convivir bonito y festejar su victoria, preferiste dejarlos todos aburridos. Quisiste castigar a la audiencia. Tan boba", señaló la vedette.

La cubana, también aprovechó para celebrar que las cosas no salieran como Rosa María Noguerón deseaba, pues asegura que después de meter mano e intentar hacer fraude, el público decidió que el 'Team Infierno' fuera el ganador: "Entenderás que, con todo y tu fraude, con todo y tu coraje y tu odio de que las cosas no hayan salido como tú querías, con todo eso, ellos van a salir y serán lo que ya son; un put… fenómeno. Van a juntar masas que tú no pudiste juntar en tu programa", aseguró.

Cabe destacar que desde que arrancó el proyecto, Niurka se ha dedicado a exponer su opinión y dar seguimiento a lo que acontece, por lo que ha despotricado en varias ocasiones alrededor de las decisiones que llegaron a tomar y no ha tenido reparo para acusar a la productora de fraude, así como de haber orquestado campañas de desprestigio hacia algunos de los competidores, mientras que siente que a otros no dejó de favorecerlos, así que sus cometarios han motivado una gran ola de hate.

Fuente: Tribuna