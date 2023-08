"No importa": Sergio Mayer asegura que tampoco quiere el premio de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa alcanzó el éxito de la mano de La Casa de los Famosos México, gracias al contenido de los participantes, aunque este fin de semana terminará la primera temporada y se revelará al gran ganador de los 4 millones de pesos, razón por la que algunos han comenzado han ejecutar planes de lo que harían con el dinero en caso de resultar victoriosos.

No obstante, Sergio Mayer ya dijo no estar interesado en lo económico, pues si bien le gustaría coronarse no ve importante el premio, sino más bien como un plus, pues para él lo más valioso fueron las experiencias adquiridas, así como el cariño que han recibido de parte del público, quienes semana a semana fueron a gritarles porras y los colocaron en esta posición privilegiada.

Tras 10 semanas de encierro en las que tuvieron que enfrentar el estar lejos de sus seres queridos y convivir 24/7 con desconocidos, la mayoría del 'Team Infierno' logró conseguir su lugar en la final, extinguiendo por completo al 'Team Cielo', así que el triunfo quedara entre: Wendy Guevara, Nicola Porcella, Emilio Osorio, Poncho de Nigris o Sergio Mayer, aunque todos han declarado sentirse satisfechos sin importar el resultado.

El único de sus aliados que no pudo acompañarlos fue Apio, quien fue expulsado en la sexta semana, luego de ser nominado junto a sus compañeros del cuarto rojo, aunque desde fuera del reality no ha parado de apoyarlos y se ha mostrado orgulloso de todo lo que sus compañeros han logrado gracias a su pacto de lealtad.

Fue en un momento de reflexión, donde el creador de Solo Para Mujeres destacó que sólo uno de ellos se llevará el dinero, pero eso no le parece relevante: "Le voy a platicar algo, es un hecho que solo uno se va a llevar el premio y así está diseñado el programa, pero creo que los cinco ya nos llevamos el premio más hermoso que era la conexión con el público, con cada uno de ustedes, tener empatía y que nos conozcan más allá delas redes, sino cómo somos día a día".

Estas declaraciones se suman a las de Poncho de Nigris, quien dijo querer llevarse el reconocimiento por su participación, mientras que los cuatro millones de pesos los donaría íntegros a una fundación para niños, aunque el público es el que tiene la última decisión acerca del ganador y para que esto se descubra todavía deberán superar la última eliminación que tendrá lugar este viernes 11 de agosto.

Fuente: Tribuna