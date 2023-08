"No sean pen…jas": Yeri Mua aconseja a sus fans para que no caigan en relaciones tóxicas como ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yeri Mua ha estado en medio de varias relaciones tóxicas, siendo la que sostuvo con Naim Darrechi la última y fue tal el desagrado que le causó que espera no tener que volver a lidiar con personas así, razón por la que ahora le ha dado prioridad a su carrera y no está en sus planes un nuevo romance.

Fue en la entrega de los premios MTV Miaw, donde la llamada 'Bratz Jarocha' atendió a los medios y aprovechó para volver a disculparse por la bochornosa situación que les hizo pasar el español, quien decidió agredirlos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de manera arbitraria, asegurando que nunca se esperó esa reacción y fue la gota que derramó el vaso para que pusiera punto final a su noviazgo.

Fue terrible, el momento canónico, pero ya se me olvidó hasta cómo se llama", aseguró.

Aunque los reporteros le insistían acerca de aquel día, Yeri les pidió no más cuestionamientos acerca de su ex, pues cree que no merece la pena ni siquiera nombrarlo: "Ya no quiero hablar de esto, porque no hay que darle foco a un wey nefasto que trata así a los periodistas, comentó la veracruzana y aseguró que si pudiera eliminaría ese bloque de su vida".

ESPECIAL

La estrella del Internet aclaró que no interpuso la demanda por violencia como lo había anunciado, pues quiso evitarse más problemas, pero advierte que si Naim vuelve intentar acercarse buscará protegerse: "Espero que esa persona no vuelva a mi vida y si lo hace, pues una pata en f…dillo. Si se me vuelve a acercar orden de restricción".

Respecto a las millones de seguidoras que tienen, mismas que la toman como inspiración e intentan seguirle los pasos, Yeri Mua les mandó un consejo para que no les pase lo mismo que a ella en sus relaciones: "Que no sean pen…jas, porque por eso nos pasan las cosas y por andar cegándonos por la ve… No sean pen…jas y aprendan algo de mí".

Bien dicen que después de la tempestad llega la calma, pues tras todo lo que vivió a lado de Naim Darrechi, la exreina del Carnaval de Veracruz ha decidido tomar el control de su vida, así que se encuentra recibiendo ayuda psiquiátrica y psicológica, además de que ha optado por incorporar el ejercicio a su estilo de vida y comparte que pronto retomará sus estudios con una carrera universitaria, también cerró algunos proyectos de los que pronto ahondará en detalles y asegura estar mejor que nunca.

Fuente: Tribuna