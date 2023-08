Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la vida amorosa de la reconocida y famosa actriz, Geraldine Bazán, se encuentra dando mucho de que hablar, por lo que en una entrevista acaba de dejar sorprendidos a todos, debido a que ante las cámaras de Venga la Alegría no dudo en finalmente romper el silencio y de hablar sobre su supuesta relación con el reconocido cantante de corridos, Lupillo Rivera, señalando que "no tiene nada de malo".

Esto debido a que hace poco se viralizó un video en el que el famoso 'Toro del Corrido' aparentemente está hablando con la reconocida actriz de novelas, en el que le pide que ya no lo esté coqueteando: "Írala eh, no me veas así eh, no me veas así Geraldine Bazán; írala, como me está viendo, nos vamos a meter en problemas", y cuando se le cuestionó este mencionó: "No, no… ya ven, a ustedes cómo les gusta amarrar navajas".

Ahora, a pocas horas de que el video circulara por las redes sociales, Bazán en una entrevista con el matutino de TV Azteca señaló que nada que ver entre ellos en el aspecto sentimental, afirmando que: "Ya lo platicamos" y lo que sucedió "Fue una broma, siempre se agradecen los piropos", negándose a responder si estaba soltera o en una relación, declarando que: "Ya saben que esos datos me los guardo".

Pero con insistencia, la prensa comenzó a decirle que si es que ella estaba en la posibilidad de pensar en conseguir el amor en las redes sociales y meterse en una página de citas, a lo que ella mencionó que: "No tendría nada de malo. No estoy en contra", pero como en todo momento, la actriz de Corona de Lágrimas 2, se mantuvo firme en negar a decir si es que su corazón estaba ocupado o si era soltera.

Cabe mencionar que en cuanto a la personalidad del famosos hermano de Jenni Rivera, ella ya anteriormente se había pronunciado, dado a que estos rumores ya tienen varios meses, por lo que en su momento dijo de las especulaciones que "No hay nada, me da mucha risa. La verdad es que no lo conozco, pero creo que él es superbromista, ¿no?", despidiéndose con una sonrisa y amabilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui