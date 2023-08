Pleito en Televisa: Ferka y Marie Claire tienen feroz enfrentamiento por el Team 'Infierno' en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado tremendo pleito, debido a que la famosa actriz y reconocida presentadora, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, en una de las pregalas de La Casa de los Famosos México, tuvo un feroz enfrentamiento con la famosa conductora, Marie Claire Harp, debido a una disputa por el apoyo al team 'Infierno'.

Como se sabe, hace poco más de dos meses que se estrenó la primer temporada del afamado reality show proveniente de Telemundo, el cual estuvo dividido en dos cuartos o teams, el cual era el 'Infierno' y el del 'Cielo', comenzando desde el día uno con la competencia bien marcada, especialmente con Ferka, Marie Claire y Sofía Rivera Torres que se lanzaron en contra de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, los líderes del team 'Infierno'.

Por ese motivo es que las cosas se tensaron en la pregala del pasado lunes 7de agosto, dado a que el famoso presentador y actor, El Borrego Nava, llegó con regalitos para todos, que resultaron ser unas diademas con cuernos de diablo en representación al equipo que queda de pie, hecho que dejó molesta a Cecilia Galliano que le reclamó, y desatando la pelea con Ferka y Marie Claire, quienes se dieron con todo.

Ferka y Marie se pelean. Internet

Esto debido a que la pareja del famoso galán de novelas y reconocido deportivo español, Jorge Losa, señaló a Claire: "¿Es enserio que tan fácil se van a empinar? Marie Claire, con razón te sacaron la primera semana, por voluble, como tan fácil", por el simple hecho de ponerse los cuernitos y hacer la seña que caracteriza al reconocido equipo que llegó casi completo a la gran final del programa antes mencionada.

Ante este hecho, la novia del famoso cantante de regional mexicano, José Manuel Figueroa, señaló que: "A mi me han enseñado algo desde niña, y es como saber disfrutar los triunfos, también saber reconocer los fracasos. Desde la primera semana que yo perdí, yo decidí disfrutar el show y no es que yo esté de un team o del otro, simplemente el que me entretenga más, pues le aplaudo".

A lo que Ferka no se quedó callada y le respondió: "Que bueno que te entretienen los que te traicionaron", pero Marie tenía un as que soltó como bomba al decir: "Hay que volver a decir que la que me traicionaste fuiste tú mamacita, que me nominaste. Porque, que yo sepa, estábamos tu y yo juntas siempre juntas, siempre juntas, juntas... Y esta conversación siempre la sacas tú Ferka. ¿Y por qué no superas tú lo de la regla de oro mamacita? Si tu ni siquiera estabas ahí. Me tienes así, así, así", siendo detenidas por los presentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui