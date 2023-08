Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como bien se sabe, esta primera edición de La Casa de los Famosos México se destacó por ser sumamente polémica, esto debido a la serie de traiciones e intrigas que se vivieron con cada uno de los participantes, sin embargo, nadie puede negar que los integrantes del team infierno fueron los que en realidad se robaron el cariño de todas las personas que vieron el concurso desde el comienzo.

Y es que, este controversial grupo compuesto por Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Nicola Porcella y Emilio Osorio, lograron jugar en equipo y, aunque llegaron a haber rencillas entre cada uno de ellos, la realidad es que todos juntos lograron su propósito de llegar juntos a la gran final, expulsando de esta manera absolutamente todos los integrantes del team cielo, siendo que la 'Barby' era la última integrante.

Según declaraciones de la boxeadora, su última semana dentro del reality show fue insufrible, puesto ya solo se encontraba con las celebridades de la competencia, quienes abiertamente se expresaron mal de su compañero Jorge Losa, hecho que le habría colmado la paciencia, motivo por el que estuvo a punto de golpear a algunos de los concursantes del team infierno, puesto le molestó que se expresaran mal de su excompañero.

"Esta semana estuvo media intensa. Empezaron a salir los egos, la vanidad de cada uno. Veremos qué pasa esta semana", declaró Mariana para un en vivo con Pablo Chagra.

La famosa reveló que estuvo a punto de golpear a algunos de los integrantes del team infierno, aunque no dio el nombre de ninguno en específico, sí aclaró que no lo hizo porque en el contrato que firmó le dejaron en claro que no podía agredir físicamente a ninguno de sus compañeros, motivo por el que decidió aislarse de ellos, para de esta manera, lograr calmarse: "Quise contenerme y aislarme un poquito porque estaba enojada. No me gustaba que le faltarán al respeto a Jorge."

¿Quién es Mariana 'La Barby' Juárez?

Mariana 'La Barby' Juárez es una de las figuras más destacadas del boxeo femenil mexicano. Su trayectoria profesional abarca más de dos décadas, en las que ha conquistado dos títulos mundiales en diferentes divisiones y ha enfrentado a rivales de gran nivel. Su historia comienza en la colonia Santa Úrsula, Coapa, donde creció rodeada de su familia y su pasión por el futbol. Desde niña, soñaba con jugar en el Estadio Azteca con la camiseta del América, su equipo favorito.

Sin embargo, el destino la llevó a descubrir el boxeo, un deporte que le daba miedo y que no era bien visto para las mujeres. A los 18 años, debutó como profesional en el ring, tras superar varios obstáculos y prejuicios. Su apodo de 'La Barby' se lo ganó por su aspecto físico, pero también por su estilo aguerrido y técnico sobre el cuadrilátero. Su primera corona mundial la obtuvo en 2011, cuando derrotó a la argentina Gabriela Bouvier y se convirtió en la campeona de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fuentes: Tribuna