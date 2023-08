¿Ya viven juntos? Tras salir de 'LCDLFM', Ferka revela detalles de su relación con Jorge Losa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México fue el escenario perfecto para que surgiera un romance entre María Fernanda Quiroz y Jorge Losa, quienes ya se conocían de otros proyectos, pero fue hasta entonces cuando terminaron de cuajar sus sentimientos y, a pesar de que pocos les auguraban futuro lograron llevar su amor fuera de cámaras, por lo que existen varias incógnitas alrededor de su reencuentro.

Mientras Ferka fue la tercera eliminada del reality de Televisa, Jorge por poco logra colarse a la semifinal, así que volverse a ver después de semanas fue un sueño para ambos y lo primero que hicieron fue darse un apasionado beso, por lo que no han querido separarse ni un segundo y adonde quiera que van lo hacen juntos, demostrando que están más unidos que nunca.

Fue en la alfombra de los premios MTV Miaw, donde las cámaras del programa De Primera Mano los abordaron para hablar de su participación en el show, así como del futuro de su relación, la cual reconocen ya se trata de un noviazgo formal en el que se siguen conociendo, pero advierten que pronto darán una noticia a sus fans que los pondrá de cabeza, misma que podría darse en la gran final del proyecto.

Algo que había trascendido es que ya habían aprovechado para comenzar a vivir su amor en unión libre, pero la actriz negó rotundamente que estén viviendo juntos, pues aunque no descarta que eso pueda pasar más adelante, tampoco desea apresurar el proceso: "No hagan caso, ¿por qué tienen tanta prisa? Apenas va saliendo, llevamos una semana reconociéndonos, platicando nuestras experiencias y queriendo estar juntos. Todo a su tiempo".

Crédito: Televisa

En cuanto a sus detractores, así como a sus propios compañeros, quienes creían que su amor no era más que un montaje para acaparar reflectores y que no durarían, Jorge destaca que si ese hubiera sido el caso cualquier chisme los habría derrumbado, pero sucedió lo contrario y supieron esperarse el uno al otro, razón por la que no tiene nada más que decir excepto que están muy enamorados.

Finalmente, le cuestionaron acerca de la polémica que causaron los collares que utilizaba en las pruebas, los cuales fueron considerados por muchos como brujería, aunque él cree se trata de patadas de ahogado ya que siempre demostró ser un buen competidor y siente que era la forma en la que sus rivales justificaban sus derrotas, mientras que Ferka agregó: "Se llama ignorancia, porque es un péndulo que se usa para las energías, cosas holísticas y espirituales que no tienen nada que ver con la brujería".

Fuente: Tribuna