¿Belanova regresa a los escenarios? Dennise Guerrero levanta sospechas y las redes reaccionan

Ciudad de México.- Sin duda, Belanova fue una de las agrupaciones de electropop más influyentes de los 2000's, razón por la que ahora que Ary Borovoy ha decidido reunir a lo mejor de la época en un solo espectáculo, el público no ha parado de pedir que los incluyan; sin embargo, desde hace cinco años se han mantenido alejados de los escenarios, aunque esto podría cambiar pronto.

Fue la tarde del pasado 8 de agosto cuando Denisse Guerrero, vocalista de la agrupación reapareció en su cuenta oficial de Instagram con motivo de su cumpleaños número 43, así que mostró algunas imágenes de su celebración, pero lo que llamó la atención de sus fans fue el esperanzador mensaje que dejó, mismo que para muchos es una pista de su posible regreso a la música.

Un año más para decir que la vida aún vale la pena, la existencia tiene sentido, nuestra misión es encontrarlo. Gracias a todos por la espera, lo mejor está por venir. Bendiciones. Denisse G", colocó la artista en su red social.

Instagram @denisseguerrerooficial

Tal como era de esperarse, la publicación de la intérprete de Rosa Pastel causó furor y miles de comentarios surgieron al respecto, entre los que destacaron lo bien que se ha conservado, así como una gran emoción por volverla escuchar cantar junto a la agrupación, por lo que incluso crearon divertidos memes respecto a cómo sería su regreso.

Es importante destacar que Belanova logró cosechar grandes éxitos que se convirtieron en todo un himno, razón por la que los nostálgicos están emocionados con la idea de su reencuentro, No me voy a morir, Baila mi corazón, Cada qué, Me pregunto y Por ti son solo algunos de sus temas más sonados.

A pesar del fenómeno en el que se convirtieron, simplemente en 2018 se retiraron sin dar grandes detalles de los motivos, si se trataba de una decisión definitiva o no, así que sus redes sociales desde entonces se mantuvieron inactivas, pero ahora la euforia de los fans han revivido la idea de verlos unidos y los han puesto en tendencia.

No obstante, es importante destacar que Denisse Guerrero ni ninguno de los integrantes de Belanova han lanzado un anuncio oficial acerca de su posible reencuentro, aunque es una realidad que su trabajo se ha mantenido vigente en el gusto del público y en pleno 2023 sus temas siguen acumulando reproducciones en las plataformas digitales, siendo Rosa Pastel uno de los más populares que incluso se viralizó en algunos trends de TikTok.

Fuente: Tribuna