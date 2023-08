Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- A solo unos meses de que se cumpla el segundo aniversario luctuoso de Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, esta 9 de agosto María del Refugio Abarca, su viuda, y su hijo Vicente Fernández jr. anunciaron desde su rancho Los tres Potrillos, en Jalisco, que mañana jueves se estrenará un nuevo álbum de canciones que el cantante dejó grabadas.

Se trata de un homenaje a todos los compositores que Fernández admiró en vida, incluyendo José Alfredo Jiménez, Martín Urrieta y Juan Gabriel, en un compilado de 20 temas que forman parte del álbum titulado Vicente Fernández le canta a los grandes compositores de México. Durante la conferencia del primer disco póstumo al ídolo de México, doña Cuquita confesó lo feliz que se siente por este hecho.

Me siento muy contenta, halagada, por hacerle este homenaje a Vicente, sacar su música que dejó, que todo su pueblo no lo olvide, que siga escuchando, que ustedes sigan hablando de él, aunque sea después, pero dejó mucha música ya grabada que la van a ir sacando poco a poco", dijo Abarca.

De la misma manera, Fernández jr. detalló que este álbum musical tendrá 20 temas de grandes compositores de la música mexicana del siglo XX: "Estas 20 canciones de las cuales, Martin Urieta es el único que nos acompaña todavía en este plano, pero son grandes compositores que hicieron mucho recuerdo y que ahora en la voz de mi padre va para todo el público como su legado, y que él lo dijo muchas veces 'yo voy a morir cuando dejen de escuchar mi música'. Gracias por estar aquí".

De acuerdo con Billboard Español, el máximo exponente de la música ranchera grabó previo a su muerte 200 canciones que se irán publicando en una serie de álbumes a partir de este jueves 10 de agosto. Tras una larga y reconocida trayectoria en el medio artístico, Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años luego de ser diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.

Finalmente, al hablar de la herencia de Vicente, Abarca fue contundente y aseveró: "Él tenía todo arreglado, dejó todo arreglado, aquí no tenemos ningún problema de herencias, aquí no hay peleas, su voluntad de él como fue no la voy a cambiar, que podría hacerlo, porque ahorita es mío todo, pero respeto lo que Vicente dijo". El disco estará disponible en su formato físico y digital en todas las plataformas streaming. Esta es la lista de canciones:

1. La media vuelta – José Alfredo Jiménez

2. Échame a mí la culpa – José Ángel Espinosa 'Ferrusquilla'

3. Tú, sólo tú – Felipe Valdez Leal

4. Qué de raro tiene – Martín Urieta

5. Nunca, nunca, nunca – Ignacio Fernández Esperón

6. Por si no te vuelvo a ver – María Grever

7. La muerte de un gallero – Tomás Méndez

8. Parece que fue ayer – Armando Manzanero

9. De qué manera te olvido – Federico Méndez

10. A la orilla de un palmar – Manuel M. Ponce

11. La diferencia – Juan Gabriel

12. Te parto el alma – Cuco Sánchez

13. Amor de los dos – Gilberto Parra

14. Un millón de primaveras – Joan Sebastian

15. Un viejo amor – Alfonso Esparza Oteo

16. Aunque tengas razón – Consuelo Velázquez

17. Señora de tal – Roberto Cantoral

18. Sabrá Dios – Álvaro Carrillo

19. Golondrina aventurera – Víctor Cordero

20. Aquel amor – Agustín Lara

Fuente: Tribuna