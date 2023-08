Drama en Televisa: Edwin Luna cancela de última hora su participación en 'Hoy' por culpa de Alma Cero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Edwin Luna vuelve a estar en medio de la polémica, ahora lo acusan de tener poco profesionalismo y respeto a su público, todo porque no se quiso presentar en el mismo lugar que su exesposa, así que cansado de señalamientos rompió el silencio para explicar los motivos de su decisión, asegurando que primero está la familia.

El cantante estaba como invitado musical en el programa Hoy, donde interpretaría algunos de sus éxitos con La Trakalosa de Monterrey, participación que ya estaba pactada e incluso su mujer, Kimberly Flores otorgaría una entrevista, pero de última hora se echaron para atrás y prefirieron abandonar los foros de Televisa, lo cual provocó un gran escándalo.

Ante la situación, los conductores del matinal se disculparon con la audiencia y algunos criticaron la actitud del intérprete de Borracho de Amor, a la par que exhibieron que el motivo habría sido que se percató que Alma Cero también estaba como invitada, razón por la que decidió retirarse junto con su equipo, aunque Martha Figueroa aclaró que entre la participación de cada uno había 40 minutos de diferencia, por lo que su intención no habría sido juntarlos.

Tras las críticas y cuestionamientos, el cantante junto a Kimberly Flores realizaron un live en el que expresaron sus motivos, destacando que no les resulta grato encontrarse a la actriz dado que a pesar de que han pasado seis años de su divorcio no ha parado de hablar mal acerca de ellos y de su familia, así que para evitarse algún escandalo prefirieron pintar su raya.

Con la señora que ya para mí es pasado, nos hemos encontrado en alfombras rojas, obras de teatro y otras cosas. Nosotros nunca hemos hablado, pero ella sí se encarga de hablar de nosotros cada ocasión que se entera", comentó Luna destacando que no se trata de falta de profesionalismo.

Por su parte, Kim comentó que no fue un capricho de su parte ni obligó a Edwin a que se retiraran, al contrario señaló que cada uno toma las decisiones acerca de sus proyectos, pero al llegar a su llamado se encontró con la sorpresa: "Yo llego y me doy cuenta que ahí estaba la ex de Edwin, la persona que lleva años apareciendo y que desata opiniones, así que no me sentía cómoda en lugar y tome la decisión de no entrar".

Finalmente, ambos aseguraron tener una buena relación con el programa, pero indicaron que por respeto les hubiera gustado que les informarán que eso iba a ocurrir y así fueran preparados, o bien, los reprogramarán para otra ocasión ya que no es la primera vez que les ocurre que coinciden en alguna grabación, aunque siempre tratan de evitarse.

¿Por qué no se pueden ver Edwin Luna y Alma Cero?

La separación que tuvo con Alma Cero, sin duda fue una de las más ruidosas del espectáculo, pues todo se dio por una presunta infidelidad de parte del cantante con la que hoy es su pareja, Kimberly Flores, pero más allá de si la tamaulipeca fue la tercera en discordia o no, se destapó que fue muy violento con la actriz de Televisa.

