Ciudad de México.- Tal parece que la famosa y reconocida productora, Andrea Rodríguez Doria, habría pasado momentos de mucha angustia, debido a que acaban de afirmar que supuestamente los ejecutivos de Televisa habrían tomado la decisión de hacerle una auditoría por el escándalo con el cantante Daniel Riolobos, misma que aparentemente sí saldría mal y que en el programa Hoy estaban "haciendo chanchuyo con el nombre" del matutino.

El pasado martes 21 de febrero la empresa San Ángel sufrió de una serie de ataques por parte de Riolobos, el cual aseguro que en el programa Hoy ser realizan muchas "tranzas", al igual que mencionó que también tenía "obscuros secretos" de TV Azteca por contarle al público, declarando que era indignante para él ver la manera en la que la mayoría se sale con la suya sin tener consecuencias, afirmando que protegían a asesinos.

Esto pues dijo que Magda Rodríguez había asesinado a su madre cuando produjo La Academia, y señaló que su hermana le cobraba a las celebridades por darles un especio al interior de la emisión en vez de que ella ofreciera sueldo, expresando que: "me pidieron 10 mil dólares por ir a cantar. Tú crees que después de que Magda mató a mi mamá, ¿aún les voy a pagar? Las per... pagan, Andrea Rodríguez. Vida por vida. Andrea Escalona, las per... pagan tarde o temprano. Pin... vieja sin talento".

Ahora, después de unos cuantos meses de que se desatara esa polémica y soltara estas acusaciones, el famoso y polémico reportero, Gabriel Cuevas, recientemente afirmó que la empresa San Ángel decidió tomar cartas en el asunto y hacerle una auditoria al matutino antes señalado, la cual aparentemente tuvo resultados muy desfavorables y perjudiciales, dando a entender que sí habría fraude y que sí robaría dinero a la empresa.

Tras esto, el presentador de Venga la Alegría señaló que los altos mandos sí "Descubrieron que sí estaban haciendo chanchuyo con el nombre del programa Hoy", afirmando que se abrió la auditoria y por ello es que: "Empezaron a revisar en la lista de los empleados y empiezan a descubrir que existían transferencias a ciertos empleadas y mi querida Andrea Rodríguez con la pena", pareciendo que ella tendría algo que ver.

Pero, tras unos segundos de misterio, Cuevas dejó en claro que la jefa de Galilea Montijo se encuentra bien y fuera de todo peligro legal, debido a que: "Andrea quedó bien librada porque pudo comprobar que no era ella la que estaba haciendo este tipo de cosas... Esta persona utilizaba el de: 'Oye, me dijo Andrea que sí te daba el espacio, pero que te cobra tanto'", concluyendo con que ya despidieron a esa persona.

