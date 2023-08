¿Indirecta? Nicola Porcella le dice a Poncho de Nigris que no necesita pisotear gente para ganar 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se volvió todo un fenómeno de la televisión, logrando reunir puntos importantes de audiencia que no habían registrado en varios años y gracias al contenido de los participantes Televisa pudo enganchar a los televidentes, quienes posicionaron el show como uno de los más comentados en redes sociales, aunque esta primer temporada se encuentra a días de llegar a su fin.

Sin duda, la alianza que formó el 'Team Infierno' les funcionó y podrán llegar casi todos juntos a la pelea por los cuatro millones de pesos: Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Emilio Osorio y Sergio Mayer, son los candidatos para que el público decida a través de las votaciones al que merece salir victorioso.

En este sentido, algunos ya han pensado en lo que harían en caso de ser los elegidos, pero el peruano destaca que siempre tuvo claro que a pesar de que le sería muy útil tener ese dinero, nunca paso por su mente hacer juegos sucios o pasar por encima del rival para cumplir su objetivo, así se lo hizo saber a Poncho de Nigris, quien le reconoció la integridad con la que se ha manejado.

No necesito pasar encima de nadie para ganar, soy honesto y soy al que ahorita más le sirve ese premio, pero también sé que he trabajado por 12 años y no necesito sacarme la mier… ahorita, dejar quedar mal a la gente o intentar pasar encima y eso trato de hacer".

Por su parte, el regiomontano compartió su pensamiento, y aunque reconoce que en su momento jugó rudo, ahora ha preferido ser más tranquilo para evitarse conflictos: "Yo por eso he estado más serio con todos para no herir a nadie, retirarme como los grandes", expresó De Nigris y mencionó que para él lo más importante es llevarse el reconocimiento de la gente.

Sin embargo, para algunos el comentario de Nicola fue una fuerte indirecta para Poncho y Sergio Mayer, dado que ambos se caracterizaron a lo largo de la temporada por no tener reparo a la hora de verter sus opiniones, lo cual provocó que algunos los acusaran de no tener educación y de misóginos no los bajaron, en particular el creador de Solo Para Mujeres que fue el que más problemas se buscó por su juego rudo.

Lo que es una realidad es que el público ya analizó el trabajo que hicieron a lo largo de las 10 semanas de competencia, así que todo se verá reflejado el próximo domingo cuando Galilea nombre al ganador y hasta ahora, Nicola Porcella se encuentra del top tres de más votados, así que tiene posibilidades de llevarse la corona.

Fuente: Tribuna