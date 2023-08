"Me contrato hace varios meses": Gustavo Adolfo Infante asegura que Sandra Cuevas le debe dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista de las exclusivas, Gustavo Adolfo Infante mencionó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas aún no le habría pagado un servicio que contrató con él, al contar ya con varios meses y este aún no ha sido cubierto, es por ello que en redes sociales expresó su molestia citando a la funcionaria, quien hasta el momento no ha reaccionado al respecto.

Fue por medio de Twitter, donde el presentador mencionó todo, sin conocerse su emprenderá acciones legales en dado caso de que haga caso omiso pues no respondió a su petición, es por ello que habría que esperar a como se resuelve dicha situación, pues además de no especificar para lo que fue contratado, pues cabe mencionar que él se desempeña como periodista de espectáculos.

Gustavo Adolfo Infante señaló a Sandra Cuevas por deberle dinero

Estoy en condiciones de declarar que la Alcaldesa de Cuauhtemoc, Sandra Cuevas me debe dinero de servicios para los que me contrato hace varios meses y ni siquiera me responde los mensajes. Ojalá lo lea y pague lo que me debe", escribió.

Por otro lado, se desconoce la fecha en la que se dio tal contratación, es por ello que habría que esperar a que Infante de más detalles sobre lo ocurrido, pues a su vez resulta extraño que alguien de la política haya hecho negocios con un periodista por lo que de la misma forma tendría que conocerse la postura de la alcaldesa, quien no ha reaccionado aún ante estos señalamientos.

Cabe recordar que estos últimos días, Sandra Cuevas informó que invitará a 100 niños al parque de diversiones Six Flags, esto a los que le muestren una foto junto a ella "Niños y niñas de la alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Yo sé que muchos niños ya terminaron su ciclo escolar y van a comenzar en muy poco tiempo el siguiente (..) Los primeros 100 niños que suban su fotografía y además presenten su boleta de calificaciones, me los voy a llevar el día viernes a Six Flags".

Tras este anuncio no pudieron faltar muchos internautas que comenzaron a crear fotomontajes para intentar obtener su entrada a dicho parque de diversiones, creando memes, mismos que se han viralizado, provocando las burlas de muchos, así como las críticas de algunos usuarios, quienes ya la han atacado por tener demasiados retratos de ella en su oficina, al que resulta demasiado extraño.

