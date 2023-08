"Me voy a morir": Filtran últimas palabras de 'Chabelo' antes de su partida y dejan helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Xavier López 'Chabelo', quien falleció la mañana del sábado 25 de marzo, de nueva cuenta se colocó en las tendencias tanto de redes sociales como de los medios de comunicación, debido a que un amigo cercano filtró cuáles habían sido sus últimas palabras. Asimismo, esta persona reveló cómo fueron los últimos momentos del querido 'Cuate', dejando en shock a todos sus seguidores.

El encargado de hacer tales revelaciones fue el primer actor Sergio Corona, quien detalló en una entrevista con Yordi Rosado sobre cómo fue la repentina partida del llamado 'Amigo de todos los niños'. Platicando sobre la ola de muertes que se suscitó en el medio artístico, el intérprete de 'Don Tomás' en Como dice el dicho recordó que él tenía planes de trabajar con 'Chabelo', pero lamentablemente este falleció: "Teníamos programada una canción que escribí que se llama El Coco... Teníamos programado que viniera conmigo a cantarle El Coco a los niños que íbamos a festejar en la grabación", expresó.

Desafortunadamente, Corona no pudo cumplir su meta de trabajar al lado de Xavier pues se reportó su repentino fallecimiento. Y aunque fueron grandes amigos, el primer actor del Canal de Las Estrellas decidió no asistir al funeral por un importante motivo: "No fui a ninguna agencia funeraria, no hablé a su casa cuando murió para dar el pésame. Nada de eso. Sabía que la esposa y la familia iban a tener mucha preocupación. Yo no me presenté, no servía, y tuve mucha pena".

Sin embargo, después de mantener un tiempo prudente para que la familia López asimilara su partida y arreglara temas legales, don Sergio decidió comunicarse con su viuda, Teresita Miranda, y esto fue lo que le contó: "Al cuarto o quinto día hablé con su esposa y, de todas las cosas que hablamos me dijo que ese día que murió él empezó a hablar, a pedir que se acercaran, muchas cosas", declaró el histrión mexicano.

Acto seguido, Sergio sacó a flote escalofriantes detalles de la muerte de 'Chabelo' pues reveló sus últimas tristes palabras: "Al final le decía a su esposa: 'me estoy muriendo, me voy a morir, me estoy muriendo'. Entre esas quejas de su muerte y su sentir, en esos momentos se murió Xavier. Gritó 'me voy a morir'. Terrible", expresó el intérprete de 94 años. Como se recordará, hubo muchas especulaciones entorno a la posible causa del fallecimiento de 'Chabelo'.

Luego de que se retirara de la televisión, la prensa reportó que presuntamente padecía cáncer, que también tenía demencia senil e incluso hasta lo habían desahuciado. Sin embargo, su hijo Xavier López Miranda reveló que la verdadera causa de muerte era un choque séptico provocado por una oclusión intestinal. En ese sentido, el hijo de 'Chabelo' explicó que se trató de un fallecimiento inesperado y "súbito".

