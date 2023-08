¿No quiere saber de ella? Frida Sofía envía FUERTE mensaje a Alejandra Guzmán tras dedicarle canción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días Alejandra Guzmán conmovió a sus seguidores al estrenar la canción Milagros, que va directamente dirigida a su hija Frida Sofía, con quien lleva años distanciada. Para muchos de los fans de la rockera, esto hace evidente que busca reconciliarse con su única heredera y ahora es la joven modelo quien habló al respecto, durante su reciente aparición en el programa Despierta América.

A pesar de que la melodía de la hija de Silvia Pinal se estrenó el pasado 3 de agosto, Frida se había mantenido hermética sobre la canción que tiene varios mensajes dirigidos hacia ella; sin embargo, durante su presencia en el programa de Univisión, la influencer no pudo evadir el tema y confesó que ya tuvo oportunidad de escucharlo: "Sí, está muy bonita, me identifico un poco porque ¿sabes?, yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado", expresó.

Sin confesar que esta acción de su famosa madre pueda llevarla a reencontrarse con ella próximamente, la joven aseguró que lo único que le desea a Alejandra son cosas buenas: "Y como dice la canción, también muchas bendiciones", agregó antes de cambiar la conversación. Tras enviar sus buenos deseos a la mujer que le dio la vida, internautas especulan que pronto podría haber una reconciliación entre madre e hija.

Por ahora, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado a las primeras declaraciones en tono de paz por parte de su hija, luego de que ambas emitieron fuertes afirmaciones por la crianza, manutención, familia e incluso la herencia de la rockera. La primera causa de su distanciamiento fue que Frida aseguró que Ale se había metido con su exnovio, Christian Estrada, y después porque la joven señaló por abuso a su abuelo, Enrique Guzmán.

Tras denunciarlo a él formalmente, 'La Guzmán' también se metió en un lío legal pues fue señalada por corrupción de menores. Cabe resaltar que Frida Sofía reapareció en Despierta América debido a que formará parte del elenco del reality Mira Quién Baila, La Revancha, que será transmitido por Univision, en el que compartirá escenario con artistas como Lamba García, Lis Vega, Raúl Coronado y Diego Amozurrutia, entre otros.

