¿Nuevo romance? Karime Pindter de 'Acapulco Shore' reconoce que le trae ganas a Aarón Mercury

Ciudad de México.- Tras el fallido compromiso de Karime Pindter todo parece indicar que la 'Matrioshka' de Acapulco Shore ya volvió a encontrar el amor, pues dejó en shock a sus seguidores con su participación en los premios MTV Miaw 2023, evento en el que hizo fuertes declaraciones que han puesto de cabeza a más de uno, ¿estrena romance?

La estrella de MTV estuvo como conductora de la alfombra por donde desfilaron grandes personalidades, incluyendo el tiktoker, quien por cierto se llevó el premio a 'Celebrity Crush', dando muestra de que se ha convertido en el amor platónico de muchas, aunque pocos imaginaban que también de Karime, quien fue muy directa al hacérselo saber.

Fue en una dinámica que le hicieron a la también empresaria, donde tenía que elegir a tres personalidades, una con la que se casaría, otra con la que únicamente tendría intimidad y otra a la que mataría, así que el nombre del influencer salió a relucir: "Me c…jo a Aarón porque es un papacito, de hecho le traigo ganas y se la canto en vivo", respondió.

Tal como era de esperarse, la respuesta de la figura de los realitys trascendió llegó hasta los oídos del creador de contenido, quien se mostró sorprendido y no dudó en regresarle el coqueteo invitándola a salir: "Gracias, me siento halagado. ¡Qué tal Karime! Qué vas a hacer esta semana", publicó en un video.

No obstante, la cosa no paro ahí ya que hubo replica de parte de Karime y desde sus historias le dijo que tenía libres el miércoles y jueves por la noche para que fueran a tomar algo: "Ya tienes mi número márcame", escribió Pindter asegurando que ya tienen contacto, aunque hasta ahora no han compartido nada más alrededor de su supuesta cita.

Ambos han comenzado a seguirse en redes sociales y no han dejado de reaccionar a sus respectivas publicaciones, lo cual ha levantado sospechas de que efectivamente estén buscando conocerse para ver si se da algo más que una amistad, aunque algunos creen que más bien se trata de una posible colaboración para el podcast de Karime.

¿Quién es Aarón Mercury?

Aaron Mercury es un tiktoker de 22años que vive en Querétaro y estudió Relaciones Internacionales, pero pese a tener una carrera en 2019 decidió abrir su cuenta en esta red social, donde gracias a su carisma logró hacerse de un gran número de seguidores que a la fecha lo respaldan.

En 2020 formó parte de un grupo de influencers llamado 'Team Ken' y comenzó a tener mucha popularidad al punto que grabó con la tiktoker Charli D’amelio, actualmente acumula más de 13 millones de seguidores en TikTok y 2 millones en Instagram, su contenido se basa en trends de baile y algunos 'lip sync', aunque también ha incursionado como cantante.

Fuente: Tribuna