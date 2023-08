Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la famosa cantante y reconocida actriz, Paulina Rubio, que es una de las exparejas del reconocido cantante, Erik Rubín, podría integrarse a Vaselina, la obra de teatro que produce y actúa Erik, y por lo que se podría sacar a la reconocida presentadora y querida actriz, Andrea Legarreta, pues hay uno que otro que señala que se quedaría con su personaje, mientras que otros afirman que no es el caso.

Como es bien sabido por todos, Paulina y el cantante en la década de los 90's tuvieron un fugaz romance que dio mucho de que hablar, incluso lo hace hoy en días, pese a que han pasado más de dos décadas de este amorío, pues durante este se creó un triángulo amoroso ente Rubio y la famosa cantante del rock, Alejandra Guzmán, siendo este una de las batallas por amor más mediáticas, dado a que ambas estuvieron en medio de dimes y diretes.

Esta tan famosa 'guerra' entre ambas celebridades por el amor de Rubín, resultó en la creación de dos temas que se volvieron un himno en estas situaciones, los cuales fueron Hey Güera, creador por Guzmán, y Ese Hombre Es Mío, creado por Paulina, sin embargo, esto al final no valió de mucho para Erik, debido a que al final Legarreta conquistó su amor sin escándalos ni peleas, y poco después ambos llegaron al altar con él y tuvieron dos hijas.

Paulina entraría a obra con Erik. Internet

Pero, este 2023 reanimaron muchas historias pasadas entre la 'Chica Dorada' y el exintegrante de Timbiriche, pues él junto a la presentadora del programa Hoy que se habían separado después de 23 años juntos y haber procreado a dos hermosas niñas, especialmente ahora que se ha rumorado que podría establecerse una temporada dentro de la Ciudad de México y que hasta ya tendría ofertas para unirse a Vaselina el musical.

Por estos rumores es que cuando a Mariana, que es una de las estrellas de la obra, fue abordada por la prensa de TV Azteca, se le cuestionó que tan cierto era lo que se decía, a lo que ella dijo que no sabía nada con respecto a los planes a futuro de Rubio, que eso era algo a lo que no podía responder, pero que esperaba poderse reunir pronto y que viera la obra, y con respecto a las críticas con sus últimos temas, ella afirmó que no hablaría sobre dicha situación.

Pero, aunque no quiso hablar más sobre el tema, Flor Rubio declaró que todos saben que el productor de la obra invitó a la cantante a estar de invitada especial, pero no actuando sino que entre el público, mientras que Ricardo Casares señaló que su papel dentro de la obra podría ser el de 'Frenchy', el cual interpreta Andrea, aunque esto son simplemente especulaciones de su parte.

Fuente: Tribuna del Yaqui