¿Recuerdas a la 'Maestra Canuta'? Tras éxito en 'Cero en Conducta', ruega por trabajo a sus 94 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cero en conducta fue uno de los programas de comedia más exitosos que produjo Televisa, por lo cual muchos de sus personajes son entrañables y muy queridos por la audiencia. Uno de estos es la graciosa y malvada 'Maestra Canuta', interpretada por Martha Ofelia Galindo, actriz que recientemente reapareció ante los medios de comunicación y compartió su deseo por volver a trabajar a sus 94 años.

La primera actriz nacida en Mazatlán, Sinaloa, lleva desde 2015 sin realizar un proyecto en el Canal de Las Estrellas, pese a que es una de las más grandes estrellas del país. La última vez que Martha apareció en pantalla fue cuando realizó una participación especial en el unitario Como dice el dicho. Además de que ha sido parte de exitosas telenovelas como Marimar, Si Dios me quita la vida, Mi pequeña traviesa, Un gancho al corazón y Qué pobres tan ricos.

Desde hace tiempo, la intérprete de la 'Maestra Canuta' ya había contado que no regresaba a la pantalla porque no le daban trabajo por su edad y recientemente volvió a confirmar esta versión. La mazatleca fue captada llegando a un homenaje de su amigo Eric del Castillo y aquí mostró su molestia porque a actores de edad no los consideran para trabajar: "Ojalá a todos los actores viejos se les reconociera la carrera y lo que han dejado para nuestro país", expresó en entrevista para Las MariaNotas.

Seguidamente, Martha Ofelia recordó que ella empezó su trayectoria en los 40's haciendo teatro infantil en Bellas Artes y fue aquí cuando aprovechó para pedirle a los productores que tomen en cuenta a los actores de la vieja escuela: "Me gustaría que hicieran una compañía de actores viejos, eso sí me gustaría, que nos tomaran en cuenta para trabajar, porque es el único país, yo creo, que no le importan los actores viejos".

Doña Galindo, también conocida por su participación en la serie La Escuelita VIP, se mostró totalmente indignada de que muchas personas como ella, llenas de talento, se encuentren desempleadas por el simple hecho de ser adultos mayores: "A mí me gusta mucho el teatro y la tele, pero es una estupidez que la gente no aproveche el talento, la experiencia de una gran parte de actores viejos", expresó. Hasta el momento, ningún productor ha respondido a la petición que hizo Martha Ofelia, pero sus fans esperan verla pronto de regreso en la actuación.

Reapareció la actriz Martha Ofelia Galindo

Fuente: Tribuna