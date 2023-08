Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y vedette de origen cubano, Niurka Marcos, acaba de afirmar que la famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, va a recibir un rotundo no a su triunfo, declarando que ella está segura que no va a ganar La Casa de los Famosos México, declarando que "Televisa no la quiere" y que existe un muy fuerte motivo.

Como se sabe, el próximo domingo 13 de agosto se va a realizar la gala de la gran final del afamado reality show proveniente de Telemundo, por lo que ya se han comenzado a realizar las apuestas sobre quién podría coronarse como el ganador o la ganadora del programa que no ha parado de dar de que hablar desde su inicio el pasado domingo 4 de junio, convirtiéndose en todo un acierto el traer este formato.

Y aunque se creía que el pasado domingo 6 de agosto se había realizado la última eliminación y sería Mariana 'La Barby' Juárez la que sería la última eliminada, la productora, Rosa María Noguerón, reveló que al ser la semana final, para darle un toque de mayor emoción, el próximo viernes 11 de agosto, habrá una gala de eliminación, señalando que se iría como finalista, declarando que esto es para darle también más emoción y reducir las opciones en la gran final tan esperada.

Niurka y Wendy. Internet

Por este motivo en Twitter se realizaron encuestas extraoficiales por parte de los fans para conocer la opinión del público, en las que ha dominado el hecho de que podría ser el joven actor y reconocido cantante, Emilio Osorio, el cual dejaría la emisión, alimentando también el hecho de que Guevara sería la gran ganadora de esta primera temporada del reality show, aunque para una persona no es así.

Esto pues la reconocida actriz de La Fea Más Bella, en sus redes sociales compartió un video en el que la empresa San Ángel "jamás" le dará ese triunfo a Guevara por el simple hecho de ser una mujer transexual y ellos no quieren que ese "tipo de personas los represente", dejando a más de uno en shock, dado a que básicamente los acusa de solamente usarla para el rating y probablemente de transfobia.

Pero, dejando en claro que a ella no el importaría y que está a favor de que gane, señaló que esperaba que esto que estaba diciendo sirviera para picarles el orgullo a los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga y digan "por mis hue... le daré el premio", causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores en las redes sociales que han salido en defensa de la influencer afirmando que la quieren ver ganar.

Fuente: Tribuna del Yaqui