Tras recibir burlas por su debut en la MMA, Jawy Méndez se defiende de sus detractores: "Me dan risa"

Ciudad de México.- Después de ser una de las figuras más importantes de MTV por su participación en el reality Acapulco Shore, Jawy Méndez decidió darle un giro a su carrera y el pasado fin de semana hizo su debut como peleador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA), aunque el resultado no le fue favorable y no le han dejado de llover críticas en redes sociales.

El también cantante se enfrentó al colombiano Johan 'The Samurai' Rodríguez, quien también se encontraba haciendo su primera exhibición, pero demostró ser más hábil y terminó lanzándolo a la lona y se llevó la victoria por nocaut técnico, dado que lo sometió en varias ocasiones hasta que el réferi decidió dar por terminada la pelea.

Para poder cumplir este sueño, Méndez entrenó más de un año de la mano de los veteranos Alfredo 'Tsunami' Morales y Carlos 'Messi', quienes le reconocieron su valentía y esfuerzo ya que también ejecutó movimientos importantes en el enfrentamiento con los que logró ponerle sazón al cuadrilátero.

Tras ver su derrota y los golpes que se llevó, algunos de sus detractores tuvieron reparo al comentarle burlas y críticas, razón por la que algunos de sus compañeros de reality saltaron en su defensa y destacaron que no cualquiera se atreve a meterse al ring con profesionales, algo que el mismo sabe y por ello no piensa desistir.

Desde sus historias de Instagram, Jawy Méndez reapareció para informar a sus fanáticos que se encuentra bien luego de su enfrentamiento y señaló que no le afecta lo que puedan opinar acerca de su desempeño como deportista: "Estamos bien, para la gente que estaba preocupada no pasa nada. Se aprende, se practica más y le damos, obviamente no iba a pasar de una pelea amateur a profesional".

Estoy seguro de que nadie de los que escribe se atrevería ni a la mitad de esto, pero para ellos que sepan que me da mucha risa lo que escriben y lo tomó de quién viene. Bendiciones a los que me tiran la buena", comentó el artista.

También, Luis Alejandro Méndez, indicó que estaba preparado para que esto ocurriera, dado que al ser figura pública sabía que no iban a faltar opiniones de gente inexperta en el deporte que cree que podrían hacerlo mejor que él, así que no le quita el sueño lo que puedan decir ya que no piensa dejarse vencer hasta ser uno de los peleadores más destacados.

