VIDEO: Paty Cantú 'libra' arresto tras arriesgarse por Wendy Guevara; "Feliz cumpleaños, bebé"

Ciudad de México.- Estamos a unos días de conocer quién será el gran ganador del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México; cinco integrantes, todos ellos parte del Team Infierno, son los que pasaron a la final aunque desafortunadamente las reglas del juego cambiaron sorpresivamente y es que se reveló que uno de ellos será expulsado el próximo viernes 11 de agosto. Debido a que Wendy Guevara, una de las influencers más famosas a nivel nacional corre el riesgo de abandonar la casa, recientemente recibió una sorpresa de parte de la cantante de pop, Paty Cantú.

El próximo 12 de agosto del presente año, la integrante de 'Las Perdidas' cumplirá 30 años de edad. Debido a que ésta ha manifestado en repetidas ocasiones ser fanática de la cantante y compositora mexicana, Paty Cantú decidió sorprender a la rubia llevándole no sólo una serenata, sino que también le manifestó ser su seguidora y hasta entonó las tradicionales Mañanitas con el objetivo de hacerle sentir su cariño. Wendy por su parte, estaba dormida cuando la famosa llegó.

Cabe decir que todo esto sucedió en las inmediaciones de la casa pues desafortunadamente la empresa de San Ángel no la ha considerado para entrar y con ello dar una sorpresa al resto de los concursantes. En emisiones anteriores, la cantante Paulina Rubio así como el intérprete de música regional mexicana Carin León, fueron invitados para convivir por unos momentos con los concursantes de este reality show. Estas acciones fueron las que llevaron a Wendy Guevara a manifestar de manera abierta su deseo de que invitaran acá en tu llevándola si auto invitarse a pronunciarse en las afueras del inmueble.

Foto: Instagram

Pues nada, estaba viendo La Casa de los Famosos. Me declaré Team Wendy desde el día uno, soy Team Wendy desde antes de que existiera el Team Wendy porque la quiero, pero la he visto cantando muchas de mis canciones y no puedo más, tengo que ir a cantarle", se escucha decir a Paty Cantú.