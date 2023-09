Adiós Imagen TV: Exproductor de 'VLA' llega a 'Sale el Sol' y despide a querido conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que otro talento tiene que decirle adiós a Imagen TV, debido a que recientemente el famoso presentador y polémico excolumnista, Álex Kaffie, acaba de revelar que el exproductor de Venga la Alegría, Adrián Patiño, finalmente va a llegar a Sale el Sol para tomar su dirección, pero que lamentablemente ya despidió a querido conductor del matutino antes mencionado.

Fue la mañana del pasado viernes 11 de agosto, cuando se anunció en pleno programa en vivo, que a partir de ese momento la productora, Alejandra Luck, dejaba el mando de la emisión matutina para tomar otro camino, y aunque el festejo era para ella, tras lo que Kaffie reveló que su suplente sería Patiño, quién por un par años estuvo al mando del tan afamado matutino de la empresa de TV Azteca.

Y ahora, a tres semanas de este cambio, Álex acaba de revelar que ya comenzó con los recortes de personal, declarando que: "No había de otra, el nuevo productor de Sale el Sol, Adrián Patiño, tiene que 'podar' integrantes para meter en la nómina a los nuevos conductores que llegan el lunes al matutino", dejando en claro que todo se trataba debido a que atravesarían por problemas económicos..

Lamentablemente, según los informes de Kaffie sobre estos inesperados despidos para el público, informó que: "Patiño le dio antier (miércoles 30 de agosto) las gracias al doctor José Bandera, quien desde hacía tiempo venía participando los miércoles en Sale el Sol", por lo que aparentemente el próximo miércoles miércoles 6 de septiembre la sección que tenía el doctor ya no aparecería al aire, aunque no mencionó con que lo rellenarían..

Pero eso no fue todo, debido a que el expresentador del programa Hoy, mencionó que José no será el único despedido en esta primera semana que se encuentre Patiño al mando, sino que: "Hoy (viernes 1 de septiembre), ha trascendido, va a despedir a un par de integrantes más. ¿Quiénes serán? ¿Alfonso Vera? ¿Gabriela Crassus?", dejando al aire estas preguntas pues no sabe con certeza quién podría serlo.

Cabe resaltar que los candidatos que se encuentran contemplados por el denominado 'Villano de los Espectáculos' son María Teresa Alessandri González, Raúl Osorio, Hany Portocarrero, Gabriela Prieto Díaz Infante, la española Candela Márquez y Eduardo Villasana Ruíz mejor conocido como Eddy Vilard, mismo que señaló "que el lunes próximo estrena nueva etapa" y que lo hará a partir de las 09:30 horas, con horario de la Ciudad de México.

José Bandera es despedido. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui