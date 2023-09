Adiós Televisa: Tras 28 años al aire, Galilea Montijo deja 'Hoy' y se va a trabajar a EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien tiene más de 28 años en las filas de Televisa, una vez más dejó sin palabras al público de Hoy debido a que este viernes 1 de septiembre abandonó el programa de forma repentina y mediante sus redes sociales mostró que tiene un nuevo trabajo. La originaria de Guadalajara, Jalisco, presumió que se encuentra realizando un nuevo proyecto en Estados Unidos pero no dio muchos detalles.

Como se recordará, hace algunos meses la presentadora estelar de La Casa de los Famosos México destapó que ella tenía ganas de abandonar el matutino del Canal de Las Estrellas pues consideraba que ya tenía muchos años en esta emisión, pero explicó que los altos mandos de la empresa se lo impedían: "Lo agradezco también mucho, pero no sé, también por algo he seguido ahí 15 años, pero no puedo decirle que no a mi jefe", contó.

Sin embargo, este viernes 1 de septiembre 'La Gali' se dio una escapada del programa pues no apareció a cuadro y los encargados de entretener al público de Hoy fueron Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Tania Rincón y Andrea Legarreta, del elenco original, mientras que de invitados estuvieron Yurem y Carlos Arenas. Y es que otro personaje que brilló por su ausencia durante esta mañana fue Arath de la Torre.

Mientras el programa producido por Andrea Rodríguez Doria tuvo que salir al aire con estos cambios, Montijo presumió que estaba realizando algo mucho más interesante fuera del país. Durante la tarde del jueves, la presentadora de 50 años compartió una instantánea en la que mostró que estaba dentro de un avión y pocas horas después dejó ver que su destino era la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Galilea, quien inició un romance con el modelo español Isaac Moreno tras su divorcio de Fernando Reina Iglesias, compartió una serie de fotografías en las que aparece posando desde una terraza con un integrante de la oficina de su representante, Prensa Danna, y solamente escribió: "Es que si a esto le llamas trabajo", dijo. Cabe resaltar que esta semana la tapatía tampoco apareció en el programa Netas Divinas. ¿Crees que Galilea Montijo vaya dejas las filas de San Ángel de forma definitiva?

