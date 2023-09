Adiós Televisa: Tras despido de 'Hoy', 'Burro' Van Rankin abandona 'El Hotel VIP' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su despido del programa Hoy y dramas con productores de la empresa San Ángel, el famoso actor y reconocido presentador, Jorge 'El Burro' Van Rankin, acaba de decirle adiós a Televisa, debido a que anunció que ha tomado la decisión de abandonar El Hotel VIP por un muy importante motivo que dejó a todos completamente sorprendidos y molestos a los de su equipo.

Como se sabe, el reality show de competencia se estrenó hace tres semanas, justo después de la gran final de La Casa de los Famosos México, y desde el primer día las peleas no han cesado, desde asuntos de comida como la falta de trabajo en equipo entre otras cosas que han generado más de una polémica y a la que ahora se le suma la del famoso presentador que ha estado en medio de escándalos por meses.

Esto pues como se sabe, hace un año fue despedido del matutino antes mencionado, tras más de una década, pero a inicios de este 2023 volvió a la polémica debido a que fue despedido de Miembros al Aire, a lo que este mencionó que fue de la noche a la mañana sin explicaciones mostrándose muy molesto por este motivo, a lo que incluso sus compañeros dijeron que estaba exagerando.

Pero ahora, una vez la polémica lo embarga, debido a que la noche del pasado miércoles 30 de agosto, Jorge habló con respecto a que había tomado la decisión de decirle adiós a la competencia del mencionado reality show, debido a que señaló que: "Quiero comentar algo que es muy importante, les va a sorprender, he tomado la decisión de abandonar esto", dejando a todos con la boca abierta.

Ante este hecho, el famoso actor de 40 y 20 reveló que los motivos eran que estaba lastimado de la pierna, dejando en claro que el médico dijo que no era algo de gravedad, pero de seguirse presionando podría salir peor, declarando que: "Me volví a lastimar la pierna, ayer estuve con el doctor, no es que no lo aguante, claro que lo aguanto, pero los movimientos que me jalan me duelen muy fuerte y estaba inflamado".

Finalmente, dejaron en claro que su salida aún no es definitiva, pues debe de esperar siete días de reposo para ver si mejora o no, pues según las reglas, de no mejorar puede abandonar la competencia, a lo que este señaló que: "Nadie se esperaba el anuncio que yo iba a dar y he tomado la decisión les dije a todos que tengo que abandonar el Hotel VIP por que son las reglas".

