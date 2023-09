Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes, la afamada actriz y cantante, Daniela Romo tuvo un encuentro con la prensa y reveló que había logrado contactarse con Miguel Bosé, luego de que trascendió la terrible noticia de que un grupo de 10 sujetos armados ingresó a su domicilio, en una acaudalada zona del sur de la Ciudad de México. La histrionista de melodramas como Alborada y El manantial declaró que su amigo se encontraba "muy mal" tras el traumático evento.

Como es bien sabido, a mediados de este mes de agosto, un grupo de 10 encapuchados se metieron a la casa de Migue Bosé con la finalidad de robar todos los objetos de valor del cantante de Amante Bandido. Estos sujetos ingresaron al inmueble y ataron a la ama de llaves, así como al intérprete y a sus cuatro hijos. Esta situación encendió las alarmas sobre los niveles de inseguridad del país porque la zona en la que vive el famoso es sumamente restringida y exclusiva.

En días recientes, la querida actriz, Daniela Romo, quien es gran amiga de Miguel Bosé reveló en una entrevista para la prensa que la realidad es que Miguel se encontraba fuertemente afectado por el robo a su casa, la cual está ubicada en el fraccionamiento Rancho San Francisco. La famosa también reveló que no había palabras para describir lo que el español había tenido que vivir en aquellas traumáticas dos horas.

"Eso no merece opinión, eso es deleznable. Eso no necesita una opinión, me duele porque le pasa a personas cercanas, a personas que tú quieres, le acaba de pasar también a una actriz, una chica catalana, la asaltaron, entrando a su edificio, balearon al portero, esto está terrible, la inseguridad."

Como se mencionó anteriormente, Daniela mencionó que ya había podido hablar con Miguel Bosé, pero que no había podido decirle nada, puesto ella consideraba que no era apropiado mencionar el tema, especial cuando se trataba de algo traumático que tenía tan poco tiempo de haber sucedido; lo único que resaltó es que el cantante no se encontraría bien por todo lo ocurrido en su casa.

"Sí entré en comunicación con él, no le dije nada: No puedes estar agobiando a una persona cuando acaba de pasar un suceso tan traumático con preguntas y cosas, ya se dará eso, me entiendes."

Daniela Robo también hizo especial énfasis en que habló con Bosé y le expresó que ella estaría ahí para apoyarlo en caso de que lo necesitará. Por su parte, el cantante de Si tú no vuelves, Aire soy, Morena Mía, Te amaré y Olvídame tú se consolaría con la idea de que todos se encuentran "bien", por lo que considera que, de manera natural, al famoso le costaría tiempo asimilar todo lo que pasó.

"Simplemente le manifesté que ya sabe que aquí estoy, y él me dijo que se sentía muy mal, pero que afortunadamente todos están muy bien. Eso te toma tiempo, irte recuperando de un evento traumático como ese."

Como recordarás, durante su entrevista, Daniela Romo mencionó que unos sujetos se presentaron a balear al portero del edificio en el que vive una actriz catalana, pues se trata de Mónica Pont, quien habita en la Ciudad de México. Lamentablemente, la famosa sufrió un asalto justo en la entrada del lugar en el que vive y los agresores llegaron al grado de abrir fuego en contra del vigilante.

Fuentes: Tribuna