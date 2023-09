Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco más de 1 año, la prensa de la farándula mexicana estaba un poco contrariada por el destino de Christian Nodal, quien a comienzos del 2022 hizo pública su ruptura con la cantante de pop, Belinda, con quien estuvo a punto de llegar al altar, pero por cuestiones que aún resultan desconocidas e incompresibles para los fans de la pareja, esto no ocurrió así, ya que terminaron de la manera más abrupta posible y hasta el momento ninguno de los dos han querido hablar del tema.

Aunque Belinda se dedicó a intentar levantar su carrera con Bienvenidos al Edén y acudiendo a diversas ferias para dar conciertos, el caso de Nodal resultó ser bastante opuesto, ya que si bien, al cantante no le faltaba trabajo, sí se supo (gracias al medio TV Notas) que canceló diversos espectáculos por problemas con el alcohol y hasta se llegó a decir que tuvo varios encuentros con trabajadoras de la vida íntima.

Meses después se le comenzó a ver frecuentemente con la rapera argentina Cazzu, lo que levantó las sospechas de que Nodal ya le había dado una nueva oportunidad al amor, aunque en un inicio ninguno de los dos confirmó o negó nada, no paraban de aparecer juntos en público. No fue sino hasta los Premios Lo Nuestro que la pareja dio indicios de que no solo estaban juntos, sino que ya hasta habían concebido a un bebé.

Tras ello, ninguno de los dos tuvo problemas para demostrar su amor en público e incluso fuentes cercanas a Nodal confirmaron para TV Notas que el cantante de Botella tras botella había decidido dejar el alcohol y hasta quitarse todos los tatuajes que se había puesto, esto con la finalidad de que su hijo o hija pudiera conocer su rostro al natural. Por su parte, Cazzu comenzó a publicar algunas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, esto después de revelar su pancita en un concierto que dio en la Arena Movistar.

Hace unos días Cazzu enloqueció a Internet tras publicar unas fotografías íntimas con Christian Nodal, en la que ambos aparecían desde la cama, aunque ella no llevaba puesto su pantalón y el intérprete de Adiós Amor aparecía cubierto de la cintura para abajo con una sábana; esto desató una ola de críticas hacía la pareja, pero todo quedó olvidado el pasado jueves, 31 de agosto, cuando la rapera compartió nuevas fotografías con el intérprete de regional mexicano.

Cazzu presume románticas fotografías con Christian Nodal

Las imágenes, exclusivas de Vogue, mostraron una faceta mucho más íntima de Christian y Cazzu, quienes no tuvieron miedo de sacar su lado más romántico. En la primera imagen se aprecia a Cazzu con un vestido rojo y estampado con flores; y a Nodal abrazándola de manera protectora y amorosa, En otra imagen se les ve a ambos con outfits color negro, en medio de un arco de flores en forma de corazón; y en la tercera se les aprecia más unidos que nunca, mientras que la rapera muestra su pancita. Las imágenes fueron subtituladas con el texto: "Mi amor y yo."

