Hermana de Céline Dion filtra dolorosos detalles de la enfermedad que padece la cantante

Estados Unidos.- Si bien, las estrellas tanto del cine, televisión y música suelen ser personas bastante exitosas y adineradas, esto no las exenta de pasar por terribles y dolorosas enfermedades, tal es el caso del afamado actor Bruce Willis, quien hace poco más d 1 año anunció su retiro definitivo de la industria de la actuación, debido a que fue diagnosticado con Demencia Frontetemporal, afección que le impediría ser continuar con su carrera como histrión.

Pero este no es el único caso, como algunos sabrán, el pasado mes de diciembre del 2022, la icónica cantante del tema de Titanic, Céline Dion fue diagnositcada con una extraña enfermedad conocida como síndrome de la persona rígida, la cual se caracteriza por hacer que los músculos se vuelvan, gradualmente, más rígidos y, en algunos casos, aumenten de tamaño. El proceso suele comenzar en el tronco o en el abdomen; posteriormente afecta a todo el resto del cuerpo.

Según informes del manual MSD, las personas que desarrollan el síndrome de la persona rígida, suelen ser quienes padecen diabetes tipo 1 o trastornos autoinmunitarios o con algún tipo de cáncer. También se sabe que suele afectar más a las mujeres que a los hombres. Es debido a lo anteriormente descrito que Céline decidió cancelar una gira de conciertos que tenía programada por aquellas fechas.

La última información de Dion que la prensa recibió es que la intérprete había optado por pasar sus días en su casa, en Las Vegas, junto a un equipo médico y a sus tres hijos: René-Charles, de 22 años, y sus gemelos Nelson y Eddy, de 12. Recientemente, la hermana de Céline, Claudette, brindó una entrevista para la revista Hello! Canadá, donde reveló que la situación de la famosa no había "mejorado": "Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad."

La familiar de la cantante también reveló que esta etapa había significado un duro "desafío" para toda su familia, asimismo, reveló los duros síntomas por los que la intérprete de éxitos como The power of love, I love you, All by Myself y To love you more, ha tenido que enfrentarse a lo largo de todos estos meses, los cuales fueron descritos como incómodos y dolorosos, tanto para la artista como para sus familiares.

"Sabemos muy poco. Hay espasmos, que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor."

Pese a lo oscuro del panorama, Claudette dejó en claro que no pierde la esperanza de volver a ver a su afamada hermana triunfar sobre los escenarios. Según se sabe, Céline Dion también lo ha estado dando todo para recuperarse prontamente de esta extraña enfermedad, al grado en el que se ha visto sumamente comprometida con la terapia deportiva como una vía para recuperar su fuerza y mejorar su calidad de vida. Cabe señalar que hasta el momento no existe un cura concreta para el síndrome de persona rígida.

Fuentes: Tribuna